Victoria Rosell: El «buen tiempo» está tras el repunte de asesinatos machistas

Seis mujeres fueron asesinadas en mayo y otra en junio (además de un caso en investigación), un «repunte constante» en la serie histórica de casos mortales de agresiones machistas que Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, atribuye al «mejor tiempo, las actividades de ocio o el inicio de las actividades estivales», así como cuando terminaron las restricciones de la pandemia hubo otro repunte por la recuperación de la «libertad de las mujeres», explica. «En mayo (el asesinato machista) es sostenido, y tiene que ver con los periodos vacacionales, aunque este año ha sido inferior (uno menos que en 2021), gracias a los medios y las políticas públicos».

Hay además otro factor que podría estar influyendo en el aumento de la violencia de género mortal, según Rosell: «Algunas personas expertas hablan de 'efecto refuerzo', porque los hombres que han decidido asesinar a sus parejas refuerzan su decisión al saber por las noticias que otro lo ha hecho, y lo hacen también».

Debido a la concentración de mujeres asesinadas, el mes pasado se produjeron reuniones de «composición flexible» entre diferentes autoridades, tanto autónomas como estatales y se llegó al acuerdo de «reforzar el seguimiento y evaluación de los casos», indica Rosell, que asegura tener en su poder informes de cada suceso, con «datos reservados», para realizar un análisis «exhaustivo y detallado» que determine si existió un «fallo de actuación».

Otro dato de mayo que enciende las alarmas es el de menores que han quedado huérfanos por la violencia de género. En mayo y el primer día de junio han sido siete, lo que eleva a 18 los niños cuyas madres han sido asesinadas por sus parejas o ex en 2022.

Dentro de esta ola de agresiones -con 19 mujeres asesinadas en 2022-, en mayo se recibieron 8.851 llamadas pertinentes al 016, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. En esta cifra se comienza a incorporar toda la violencia contra las mujeres, aunque no sea cometida por un hombre con quien se tiene o ha tenido una relación sentimental. En el 016, no obstante, el 93% de las llamadas correspondió a agresiones de parejas o ex.

«Ya no es solo la violencia en pareja , la íntima, sino todas las violencias del convenio de Estambul», especifica Rosell, que añade que incorporar estas estadísticas «está siendo más complejo de lo que pensábamos porque el trabajo es ingente. Pero vamos a culminar la tarea de análisis y clasificación el 30 de junio».

