Riesgos de mantener el Bluetooth encendido en nuestros móviles Tenerlo encendido cuando no lo estamos utilizando supone un peligro para nuestra seguridad además de un constante consumo de energía

¿Eres de los que llevan el Bluetooth de su móvil todo el día encencendido? «Así se me conecta solo al coche para poner mi música» o «es que lo tengo que encender mil veces para conectarme al altavoz, mejor no lo apago y listo...», pues quizá no deberías hacerlo... Los expertos en ciberseguridad, asistentes a la conferencia anual de hackers Defcon de Las Vegas, lo han dejado claro: Debemos mantener el Bluetooth de los móviles desactivado. ¿El motivo? Gran parte de los casos de ciberdelincuencia y vulneración de la privacidad se dan a través de accesos por esta herramienta.

Cuando tenemos el Bluetooth activado se están enviando datos constantemente, incluso sin estar conectado a otro dispositivo, coche o cualquier aparato. La propia interfaz es la que se encarga de enviar el UUID o identificador único universal a otros dispositivos. El problema de hacerse con el UUID es que serán capaces de saber nuestra ubicación y de recibir todo tipo de información de nuestro dispositivo.

Nuestro dispositivo entonces, con el Bluetooth encendido, se vuelve vulnerable. Así lo demostraron en la citada conferencia los expertos.Según declaraban los investigadores, «un atacante puede escuchar o cambiar el contenido de la comunicación Bluetooth cercana, incluso entre dispositivos que se han emparejado previamente con éxito».

Tipos de ataques a través de Bluetooth

Según explica 'RedesZone', uno de los tipos de ataques más comunes es el Bluejacking. Consiste en recibir archivos que no queremos y de forma involuntaria. Otro tipo de ataque es el conocido como Bluebugging. En este caso, se aprovechan de las vulnerabilidades, utilizando fallos que haya en este protocolo para ejecutar comandos en el dispositivo. De esta manera el atacante tendría vía libre para la instalación de todo tipo de aplicaciones maliciosas y poder incluso robar nuestros datos.

Otro tipo de ataque a través de Bluetooth es el Bluesnarfing. Nuevamente los ciberdelincuentes utilizan vulnerabilidades que existan en el protocolo para robar datos. Utilizan diferentes herramientas con las que podrían robar información de nuestro teléfono.

Lo mejor, por tanto, llevarlo siempre apagado cuando no lo estemos utilizando. Además de protegerte de ataques, ahorrarás energía en tu teléfono.

