Retiran a unos padres la custodia de su hija de 9 años al estar en «peligro» por situaciones de violencia y sexo

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río (Sevilla) ha emitido un auto, con el que en el caso de la madre investigada junto a su esposo por presuntos delitos de amenazas y coacciones respecto a la mayor de sus tres hijas, de 19 años; suspende la patria potestad y guarda y custodia de ambos progenitores respecto a su hija menor de 9 años, al apreciar que la misma sufre una situación de «peligro»; toda vez que esta instancia judicial también investiga al padre, actualmente en prisión, por presunta agresión sexual continuada sobre la mayor de sus hijas, representada por el letrado Germán Grima, de Ateneo Abogados.

En este auto emitido este pasado 25 de marzo y recogido por Europa Press, la jueza instructora explica que «teniendo en cuenta no sólo las diligencias practicadas, sino también la audiencia de la menor, así como el informe de los Servicios Sociales y el testimonio ofrecido por las dos trabajadoras sociales y la psicóloga»; lo cierto es que se aprecia «una situación de riesgo y/o peligro para la menor».

Y es que «pese a que los progenitores nieguen los hechos, lo cual es completamente lógico pues tienen la condición de investigados en el proceso penal y están en su derecho de no reconocer los hechos y no confesarse culpables, no podemos perder de vista que los hechos objeto de la investigación, de ser ciertos, se trataría de hechos muy graves, no solo de delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género, lo cual es objeto de otras diligencias seguidas en este juzgado»; sino que además «pudieran ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual cometidos sobre menor de edad y corrupción de menores, castigados con penas elevadísimas de prisión».

«Situaciones de violencia y connotación sexual»

De la instrucción de la causa, en ese sentido, se dilucidarían posibles indicios de que la menor habría «presenciado situaciones de violencia en el ámbito familiar» y «actos de connotación sexual entre los progenitores que no debe ver una menor de edad», entre otros aspectos.

Según la jueza, ser ciertos los hechos, «pondrían de relieve la nula capacidad de los investigados para desempeñar adecuadamente las funciones inherentes a la patria potestad respecto de su hija menor de edad, sin olvidar de que la situación del padre, en prisión provisional desde hace más de cuatro meses».

Suspensión de la patria potestad

Por eso, la jueza acuerda «suspender cautelarmente la patria potestad y la guarda y custodia de los progenitores» y «atribuir cautelarmente la guarda de hecho de la menor a su hermana» denunciante de los hechos; con un régimen de visitas para la madre con supervisión de los servicios sociales.

«Respecto al régimen de visitas con su padre, en tanto en cuanto siga en prisión queda el mismo suspendido al no considerarse la prisión un entorno apto para una menor de nueve años de edad», precisa el juzgado.

El citado juzgado investiga a estos padres por presuntos delitos de amenazas y coacciones respecto a su hija mayor de 19 años de edad, quien denunció a su progenitor por presuntos delitos de maltrato y agresión sexual continuada precisamente después de que su propia madre le hubiese denunciado primero, si bien esta última mujer habría retirado finalmente su denuncia contra su esposo.

La mencionada joven de 19 años de edad abandonó el domicilio familiar junto a su hermana de 16 años de edad, siendo ahora depositaria cautelar de la guarda y custodia de su otra hermana de nueve años de edad, a cuenta de la situación ya descrita.

