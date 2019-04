Responsabilidades y educación de los menores Veo con preocupación que no se toman medidas de reeducación social con esos niños que mantienen actitudes de acoso y violentas. Además, en ocasiones, indirecta e inconscientemente, se penaliza a la víctima de estas agresiones, como sucede en los casos de 'bullying' en los colegios LORENZO J. BLANCO NIETO CATEDRÁTICO DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DE LA UEX (y abuelo) Lunes, 29 abril 2019, 00:17

Diferentes medios de comunicación se han hecho eco de peleas y agresiones a niños en la plaza de Conquistadores de Badajoz (HOY, 19/04/2019; 21/04/2019). Un grupo de 70 padres se han unido ante la reiteración de estos actos que han generado un ambiente de inseguridad en la plaza, alterando un lugar de juego y tranquilidad.

Más de uno habrá pensado y/o susurrado, desde la tranquilidad y la ausencia de implicación de algunos de sus hijos o nietos, que son cosas de niños y que siempre han existido peleas y desafíos entre pandillas. Es verdad que estas situaciones no son nuevas y, también, que en otros lugares son muy frecuentes y con mayores consecuencias. Pero este hecho no me consuela y no me seduce para quedarme con los brazos cruzados.

Es evidente que este caso trasciende a las meras peleas de chiquillos puesto que en algún caso se ha comprobado la utilización de navajas, el robo como móvil para iniciar la agresión, acosos reiterados a determinados niños y la existencia de pandillas que, incluso, desafían a los padres y mayores cuando les llaman la atención sobre su conducta.

El deseo de volver al lugar donde se encontraba con sus amigos a jugar y charlar ya no será igual para aquellos que han sido víctimas de unos pendencieros («propensos a riñas», según la RAE) que han estado campando a sus anchas, en esta y otras plazas de la ciudad. Esto será motivo de malestar y angustia para las personas agredidas, y de disgusto y preocupación para sus padres que buscarán la manera de recuperar la ilusión de sus hijos por la convivencia con sus amigos en libertad y con alegría.

Las noticias señalan que la fiscalía ha archivado la denuncia porque los agresores son menores de edad. Ello me trae a la mente algunas dudas sobre esta actuación y la de las autoridades que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Son relativamente frecuentes las agresiones entre menores que se quedan en nada y, solo cuando la alarma social es grande como en el caso del 'bullying' en los colegios, se empiezan a tomar medidas.

Es evidente que a los niños agresores no se les puede tratar como a delincuentes habituales, lo que podría agudizar su mala conducta, aunque sus agresiones sean habituales. Pero se puede, se debe y la legislación señala que deben considerarse acciones en un doble sentido. Primero, para considerar su reeducación y, en segundo lugar, para demandar la responsabilidad civil y/o penal de los padres por los daños causados por sus hijos menores.

Por eso, veo con preocupación en numerosas ocasiones que no se toman medidas de reeducación social con esos niños que, de manera individual o en grupo, mantienen actitudes de acoso y violentas. Además, en ocasiones, indirecta e inconscientemente, se penaliza a la víctima de estas agresiones, como sucede en algunos casos de 'bullying' en los colegios.

Tampoco he entendido nunca, lo que me provoca mucha indignación, la casi nula referencia a aquellos que tienen la responsabilidad de educar y controlar a estos niños, como lo son sus padres o tutores. En este caso y otros semejantes, también habría que tomar medidas de reeducación con los padres que podrían ir dirigidas a trabajos sociales y comunitarios. Complementariamente con la aplicación de la legislación (tanto civil como penal, atendiendo a la edad, circunstancias de la actuación y el daño causado) en lo referente a la responsabilidad por los hechos realizados y reiterados de sus hijos.

Considero tan importante la colaboración con los padres en la reconsideración y soluciones a estas situaciones, que estimo que sin su implicación es imposible reorientar la conducta de estos menores. Su relación con sus hijos es fundamental para que estos reconsideren sus actitudes y acciones y no reincidan en la alteración de la convivencia entre niños y jóvenes.

La educación de los menores en una sociedad convulsa como la que vivimos es responsabilidad de todos. En primer lugar y de manera más intensa, de sus padres y, en segundo lugar, de las instituciones educativas y entidades locales, como la administración más cercana que debe proponer constantemente alternativas saludables al ocio de los niños y jóvenes. Considerando, además, que cuando se traspasan ciertas barreras como en el caso que nos ocupa, las fuerzas de seguridad deben contemplar en sus acciones medidas adecuadas para prevenir e impedir ciertos hechos actitudes. Igualmente, los órganos de justicia deben exigir las responsabilidades a aquellos que tienen la obligación de velar por la buena actuación de estos ciudadanos del futuro.

Es evidente que estas actuaciones deberían ser de oficio y no solo cuando se producen situaciones de alarma social o cuando los medios de comunicación empiezan a airear estos hechos.