La residencia de Madrid en la que murieron tres mujeres tenía las salidas de emergencia bloqueadas

Almudena Santos Martes, 20 de febrero 2024, 14:18

La residencia de mayores de Madrid, en la que el pasado fin de semana se produjo un incendio que se saldó con con la muerte de tres mujeres, sufría graves deficiencias en materia de prevención del fuego, según refleja un informe elaborado por la Policía. El bloqueo de las salidas de emergencias es uno de los aspectos más destacados, pero no el único. Los sistemas contra el fuego tampoco funcionaban. No obstante, según señalan fuentes policiales, las investigaciones se mantienen abiertas. De hecho, este martes por la mañana, han acudido los agentes de la científica para «hacer la inspección ocular».

El incendio comenzó en la primera planta del centro, que se encuentra situado en el barrio de Aravaca. La principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores del caso es que el origen es un cargador defectuoso que provocó que sufrió una explosión. De ahí, las llamas saltaron a un colchón y, poco a poco, fueron propagándose al resto de la infraestructura.

Y es que según apuntan fuentes policiales el cableado era un caos. «Salía un cable de la luz, que tenían empalmes, y había otro del cuadro de fuerza que salía de esa habitación a otra y cada vez que abría y cerraba, la puerta tocaba el cable», explican.

El informe redactado por los agentes locales explica también que la boca de incendios situada en el pasillo principal de la primera planta, en la que comenzó el incendio, no funcionaba. Añade que cuando los bomberos trataron de encenderla, la manguera perdió toda la presión dejando, así, de expulsar el agua necesaria para frenar las llamas.

Cuando los efectivos trataron de entender qué es lo que ocurría, se dieron cuenta de que la presión de esta boca estaba situada en 0. El motivo: carecía de corriente debido a que estaba conectado al cuadro eléctrico general de la vivienda y no a uno independiente.

El documento redactado por la Policía Municipal también muestra que la escalera que va de la primera a la segunda planta, y que desemboca en una puerta de emergencia de salida al exterior, no podía abrirse. «Estaba bloqueada», señalan fuentes policiales. Algo similar ocurría en otra puerta, esta vez en la primera planta. A todo esto hay que añadir que no había ninguna luz de emergencia y que el pulsador de alarma de incendios no emitía señales luminosas ni acústicas. Todas estas deficiencias complicaron la tarea de los agentes y de los bomberos cuando trataban de evacuar a todos los residentes.