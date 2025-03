Al rescate de la letra manuscrita

«No descuidemos la escritura manual»

«Resulta muy evidente que las nuevas generaciones escriben mucho menos a mano que las anteriores, pero esto no significa que los alumnos hayan dejado de realizar ejercicios y actividades mediante la escritura manual. En muchos colegios aún es muy mayoritaria. Es verdad que se hacen menos dictados tradicionales, pero se usan variedades actualizadas combinando, por ejemplo, la escritura manual con vídeos o aplicaciones didácticas». Lo esgrime Raúl Cremades García, profesor titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Málaga (UAM), que cree que el mayor uso de la escritura digital no influye directamente en la riqueza y corrección del uso del lenguaje. «Pero tampoco debemos descuidar la práctica de la escritura manual y privar a nuestro alumnado de sus dos grandes ventajas: el desarrollo de la capacidad de concentración y de la motricidad fina (la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos), además de la gran versatilidad de la escritura manual al no tener que depender de ningún artefacto complejo para su ejercicio». El profesor Cremades admite haber constatado «cierto pesimismo» en la profesión docente respecto al empobrecimiento del lenguaje en las nuevas generaciones. «Pero esto no se soluciona con un mayor uso de la escritura a mano», opina, «sino con una mayor educación lingüística en todas las materias del currículum».