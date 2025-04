Rescatan a dos pescadores tras incendiarse su barco en alta mar en Cantabria

«Cuando llegamos vimos el humo del barco y a los tripulantes, que estaban muy asustados y habían saltado a la balsa de emergencia». Habla ... Javier San Miguel, patrón del barco 'Villa Marinera de Suances', primero en llegar al rescate de los dos pescadores que han sufrido un incendio a primera hora de esta mañana en alta mar, a nueve millas de la costa de Liencres, cuando navegaban en el pesquero 'Jairo', una pequeña embarcación de diez metros de eslora.

Según San Miguel, uno de los hombres presentaba quemaduras en las dos piernas: «Tenía ampollas reventadas. Él no se quejaba, andaba bien, pero estaban muy nerviosos». Una vez a salvo, a bordo del Villa Marinera de Suances, se pudieron tranquilizar y al cabo de unos minutos fueron recogidos por el barco de Salvamento Marítimo, Salvamar Deneb, y posteriormente, el herido fue trasladado en el helicóptero Helimer hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital Valdecilla. El segundo tripulante está ileso.

El aviso a Salvamento Marítimo llegó a primera hora de esta mañana a través del centro de coordinación de emergencias del 112, donde se estaban recibiendo llamadas de personas que veían el humo, pero no se había recibido aviso desde la embarcación. «Eran cerca de las nueve de la mañana. No se llegaba a apreciar bien si era un barco porque estaba en alta mar, pero por la columna de humo no había duda de que era un incendio», relata una vecina de Monte que desde esta mañana ha estado siguiendo el suceso. «Dos horas después ya no salía humo», matiza.

«Nos dijeron que comenzó a salir humo y fuego del motor de la embarcación, pero como no pudieron apagarlo saltaron a la embarcación de emergencia. Cuando llegamos estaban a unos 300 metros del barco incendiado», explica San Miguel, contento de haber podido echar un cable: «Estaban muy agradecidos de que les hubiéramos ayudado. Estamos para eso, nos conozcamos o no, para ayudarnos los unos a los otros. Los pobres bastante tenían con ver cómo se incendiaba su barco. El patrón es de Santander y el chaval que iba con él creemos que asturiano».

Nada más recibir el aviso por parte del 112, Salvamento lanzó por radio el aviso de auxilio para los barcos que se encontrasen en la zona, respondiendo un mercante y dos pesqueros, uno de estos últimos era el que se encontraba el 'Villa Suances Primero', que navegaba a unas seis millas y que ha sido el primero en llegar a la zona.

Además, el buque remolcador María de Maetzu de Salvamento Marítimo acudió hasta la embarcación para apagar el incendio, recuperar la embarcación y realizar las labores necesarias para evitar cualquier contaminación marina que se haya podido producir. En el lugar también se encuentra el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para tratar de determinar la posible causa del incendio.