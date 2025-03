¿Cuál es el requisito básico para solicitar el cheque de 200 euros desde la semana que viene?

L. A. Miércoles, 8 de febrero 2023, 11:52 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno a finales del pasado año para personas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, se puede solicitar entre el 15 de febrero y el 31 de marzo presentando un formulario disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A la misma tendrán acceso cerca de 4 millones de hogares. El formulario se puede encontrar en la página de la AEAT.

Para presentar la solicitud hay que disponder de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e, e introducir el DNI, la fecha de validez del mismo y el pin que envía la administración. Sin este requisito no se podrá solicitar la ayuda. También puede presentar el formulario, un tercero por apoderamiento o colaboración social.

Además se debe consignar el NIF del solicitante y de las personas que convivan en el mismo domicilio y una cuenta bancaria titularidad del solicitante para abonar la ayuda.

La Seguridad Social y otros organismos remitirán a la AEAT la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar la ayuda. En el formulario electrónico deberá figurar la cuenta bancaria del titular de la solicitud en la que se desee que se realice el abono. La tramitación la realiza la Agencia Tributaria con los datos que obran en poder de las administraciones públicas y la ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria.

La ayuda se ingresará a partir de tres meses contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar el formulario. El último día de plazo para solicitar la ayuda es el 31 de marzo de 2023, por lo que el plazo para que sea ingresada será el 30 de junio de 2023.

Quién puede solicitarla

• Tengan residencia habitual en España, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (permanecer más de 183 días o núcleo principal de la actividad en territorio español).

• Hayan realizado una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

• Hayan sido beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo.

• No superen 27.000 euros íntegros de rentas (es decir, el importe bruto sin descontar gastos ni retenciones) y 75.000 euros de patrimonio a 31 de diciembre de 2022 (descontando la vivienda habitual).

Para el cálculo deben sumarse las rentas y el patrimonio de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio: beneficiario; cónyuge; pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros (excluidas las exentas); y ascendientes hasta segundo grado por línea directa.

Quién no puede solicitarla

• Perciban el Ingreso Mínimo Vital (incluye complemento de ayuda a la infancia)

• Perciban una pensión abonada por el Régimen General o los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas de las mutualidades de previsión social alternativas al RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos).

• Tampoco tienen derecho a la ayuda, quienes durante el 2022 fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados. Las personas que no lo pueden pedir son las que convivan en el mismo domicilio: beneficiario; cónyuge; pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros (excluidas las exentas); y ascendientes hasta segundo grado por línea directa: