Cómo recuperar tu dinero enviado por error a través de Bizum Si has enviado dinero por error en Bizum y no puedes cancelarlo, esta es la solución

irene toribio Martes, 14 de junio 2022, 14:31

¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has enviado el Bizum que debías a un amigo o familiar y, sin querer, se lo has enviado a otra persona? ¿O quizá has enviado más dinero del que debías? A todos nos ha pasado alguna vez y lo más rápido y fácil es hablar con esa persona y pedirle que nos devuelva lo enviado. Pero quizá haya casos en los que esta opción no sea viable... Entonces, ¿qué hacemos? es un error tan habitual que al buscar soluciones en internet la respuesta de la aplicación asusta: Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar. Sencillo y directo. La solución, como os comentaba antes, sería contactar con la otra persona. En caso de no ser posible, habría que contactar con nuestro banco, comentar la situación, y ver qué soluciones nos ofrecen.

El propio Banco de España lo advierte: «las transferencias son irrevocables y finales», sentencia.

Por eso, recomienda hacer las transferencias «con tiempo y comprobando que se está enviando al número de cuenta y/o teléfono móvil deseado». Para ello, «lo aconsejable es usar Bizum seleccionando los contactos de la libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono, así evitaremos despistes.

Además de acudir al destinatario 'erróneo' y pedirle que nos lo devuelva confiando en que lo hará, tenemos la opción de hablar con el banco. «También puedes acudir a tu banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos», indica el Banco de España. En caso de que ambas vías no surtan efecto, solo cabría la posibilidad de acudir a la Justicia.

¿Qué pasa si recibo un Bizum de un destinatario que no conozco?

La aplicación señala que lo mejor es contactar con nuestro banco para que nos proporcione detalles de la persona que nos envía el dinero. Quizá sea un envío correcto pero no teníamos guardado su número y ya ni nos acordábamos. De no serlo, lo mejor es que lo devuelvas... ¡Confía en el karma!

¿Cuánto dinero puedo enviar por Bizum?

Esta forma de enviar y recibir dinero se ha convertido en la alternativa más frecuente de los últimos años, y es que la facilidad de traspasar cantidades de dinero sin tener que teclear el infinito número de Iban lo ha puesto en bandeja, pero no puedes enviar todo el dinero que quieras. En Bizum hay límites.

Debes tener en cuenta que cada banco establecerá sus limitaciones, aunque estos límites de Bizum deben encontrarse entre los siguientes:

Dinero máximo por operación en Bizum: 1.000 euros.

Cantidad máxima que puedes recibir al día en Bizum: 2.000 euros.

Número máximo de operaciones recibidas en Bizum al mes: 60 operaciones.

Número máximo de operaciones emitidas por Bizum al mes: ilimitadas.

Es importante destacar que si superas límite de operaciones recibidas en Bizum no perderás el dinero, ya que la operación quedará bloqueada hasta el mes siguiente y lo recibirás cuando se renueven las 60 operaciones mensuales.