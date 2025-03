Condenas que viajan en la maleta

Diez mil euros por traer a España poco más de tres kilos de 'coca' tuvieron la culpa. Fueron el maná que enloqueció a Isabel, lo ... que le hizo creer que había salida para el callejón en el que se había convertido su vida. El miedo a perder su hogar, a quedarse en la calle viuda, con dos hijos y el VIH metido en el cuerpo tras pincharse con una aguja en el centro de salud en el que trabajaba, llevó a esta catalana, que entonces tenía 44 años, «al infierno», la cárcel de Guayaquil, en Ecuador, para cumplir una condena de 16 años por narcotráfico, «Me engañaron, me dejaron vendida. Sin nada», lamenta la mujer, cuyo mayor castigo fue perder al bebé que alojaba en su vientre cuando fue apresada. «Me dijeron que la niña había nacido muerta. Sólo pude verla de lejos. Se la llevaron corriendo», recuerda. Algo le dice que «aún está viva».

Transcurridos seis años, los días entre rejas acabaron para Isabel un 14 de febrero de 2018 y hoy, a sus 61 años, disfruta de una segunda oportunidad de vida. Lo que ya pasó para ella es el escenario que ahora padecen otros dieciocho españoles privados de libertad en el país latinoamericano. Son parte de una lista en la que al cierre del pasado año figuraban 894 personas procedentes de la Península Ibérica: 788 hombres y 106 mujeres, repartidos por prisiones de 70 países. Más del 55% de ellos fueron detenidos por tráfico de estupefacientes.

Son cifras altas, preocupantes, más si se comparan con el balance de 2021, que empujado por las limitaciones para moverse por la pandemia arrojó 777 encarcelados fuera de nuestras fronteras, según los datos de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, las previsiones no invitan al optimismo. El número de casos irá a más. Es lo que suele ocurrir cuando las cosas no pintan bien, como certifica Javier Casado, director de la Fundación +34, con una red de casi medio millar de voluntarios que asiste a los ciudadanos presos en el extranjero para mejorar sus condiciones y conseguir su traslado a una cárcel española.

Los reclusos sufren a menudo la falta de espacio y de las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias

Entonces, la grave crisis económica animó a muchas personas a dar el paso, a salir fuera para traer droga camuflada en la maleta a cambio de dinero, «entre 10.000 y 15.000 euros, habitualmente». Porque las mafias encuentran en la necesidad el mejor caldo de cultivo para hacer negocio. «En aquel momento los alzamientos judiciales por orden de embargo se producían todos los días. Los desahucios son públicos, están en la puerta de los juzgados, con tu nombre, el bien que te quitan, la dirección, la finca...», explica Casado, Y el número de 'mulas', como se conoce en el argot policial a los traficantes a pequeña escala, «ciudadanos corrientes, primarios, que nunca han tenido contacto con la cárcel», se disparó.

Tanto que en 2011 se llegaron a contabilizar 2.519 reclusos españoles cumpliendo condena en el extranjero. Una cifra de récord que fue descendiendo de manera paulatina en los ejercicios siguientes.

Movilidad y crisis

El repunte de casos que ya ha quedado patente en 2022 responde, según el director de la ONG, a dos razones. La primera, el fin de las restricciones a la movilidad que impuso la crisis sanitaria y que marcaron los años 2020 y 2021. Y después, el hecho constatado de que «cuando las fluctuaciones económicas son peores, el número de detenidos siempre es mayor».

Son circunstancias que explican, por ejemplo, el aumento del número de transportistas arrestados por tráfico de hachís en las carreteras europeas, así como de los reclusos con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, según apunta el director de la Fundación +34, que asiste «a cualquier español que esté por el mundo en situación de desamparo y vulnerabilidad» con el apoyo económico de nueve comunidades autónomas.

Ander es uno de ellos. Bilbaíno de 61 años, acabó entre las rejas de una prisión sudamericana después de que un amigo le jugara una mala pasada y le condenara a un infierno del que podría salir pronto, «en dos o tres meses, si puedo demostrar mi inocencia». Propietario de una empresa exportadora de atún, cuenta que se asoció «con un italiano que falsificó unos documentos y metió droga en mi contenedor; 300 o 400 kilos, ni lo sé». Y le cayeron «seis años y ocho meses cuando la pena por este delito era de 12 a 16 años, pero alguien tenía que entrar preso».

El horror está «en Japón»

El teléfono que le ha facilitado la ONG es la ventana a la que se asoma al mundo desde la celda en la que ha hecho piña «con un catalán y un gallego», un habitáculo inmundo que ya no tiene ni puerta. «Se nos cayó», explica. «Y ahora nos piden 50 dólares y unos electrodos -nos hemos hecho una cocinita con ellos- para volver a ponerla», lamenta Ander, casado y con dos hijas, en la videollamada que mantuvo con este periódico. «Aquí no mandan las instituciones, mandan las bandas y se pasa miedo. Hay que tener cuatro ojos para sobrevivir, dos delante y dos detrás. He visto matar a gente, decapitarla. Y lo único que puedes hacer es correr y esconderte», admite.

La Fundación Abogacía Española trabaja desde 2014 en un programa para facilitar el traslado a cárceles españolas de ciudadanos que cumplen condena fuera. Desde entonces han sido 150 los beneficiarios directos de esta labor, por lo que conocen de primera mano las condiciones de muchos de los presidios. «Lo pasan tan mal que al volver a España las cosas más básicas, como hacer tres comidas al día o tener una cama, se convierten en algo extraordinario», explica Macarena Eseverri, técnica de proyectos de la entidad.

«Las peores cárceles siempre han sido las asiáticas, por el hacinamiento y la falta de las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias», apunta Javier Casado. Pero las que se llevan la palma por su extrema dureza, advierte, están en Japón. «Los presos que han pasado por allí son los que sufren las mayores secuelas, los más difíciles de recuperar». No se busca reinserción, sólo castigo, y los reclusos, la mayoría por tráfico de éxtasis y pastillas, «llegan muy tocados».

Por suerte, Francia encabeza ahora la lista de prisiones extranjeras con mayor número de reclusos españoles, 169 -160 hombres y 9 mujeres-. Le sigue Alemania, con 120 hombres y 12 mujeres, y Marruecos, con tres féminas entre sus 109 condenados. Los países latinoamericanos, principales productores de cocaína, ya han dejado de liderar este ranking. En 2016, un año antes de que el Gobierno iniciara los vuelos de repatriación, las prisiones peruanas albergaban la mayor cantidad de condenados, más de 300. Hoy son 21 las celdas ocupadas por ciudadanos españoles, 18 en el caso de Ecuador, otro de los países que tradicionalmente acogía a uno de los grupos más nutridos de presos procedentes de España.

El tráfico de drogas continúa siendo, según el balance de 2022, el principal motivo de ingreso en cárceles del extranjero. Alrededor de medio millar de personas han sido apresadas por este delito, lo que representa más del 55% del total. Fuera de nuestras fronteras también cumplen condena 52 ciudadanos por robo, 36 y 32 acusados de asesinato y homicidio, respectivamente, 24 castigados por abusar de menores y otra veintena por estafa.