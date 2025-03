La receta de tortitas super esponjosas de Sara Cisneros

Ana Isabel Padilla Miércoles, 28 de febrero 2024, 12:47 Comenta Compartir

La influencer cacereña Sara Cisneros ha compartido a través de sus redes sociales la receta de tortitas que ella prepara en casa.

Como la propia Sara señaló, ha compartido la receta debido a que sus numerosos seguidores en redes la han «avasallado» pidiéndole la receta, de forma que se decidió a compartirla con todos para que quien quiera pueda prepararlas y disfrutar de las mismas como ella.

Para preparar este rico plato con el que se puede desayunar, merendar o, si alguien gusta, preparar una cena dulce, es importante tener una sartén que no se pegue y hacerlas a fuego lento.

Ingredientes

La influencer explicó los ingredientes y las cantidades de cada uno que usó para elaborar las tortitas, con los que le salieron 8 unidades «grandecitas», señalando que «así salen buenísimas».

Para preparar las tortitas de Sara Cisneros se necesitan 150 gramos de harina de trigo, 2 huevos medianos, 25 gramos de azúcar, 40 gramos de mantequilla, 200 mililitros de leche entera, unas gotas de esencia de vainilla (yo pongo más bien un chorro haha), señaló la influencer, 15 gramos de levadura en polvo y una pizca de sal fina.

Como comentó en otro de sus vídeos, ella siempre usa aceite de coco para cocinar, de forma que, una vez el aceite y sartén estén calientes, con la medida de un cazo, se pone la masa en la sartén y una vez que salgan burbujitas en la masa se le da la vuelta. Cuando esté la tortita dorada por las dos caras se puede disfrutar de ella.

Tortitas fit

Esta no es la primera receta que Sara Cisneros comparte con sus seguidores a través de Instagram.

En varias ocasiones, la influencer ha compartido, por petición de sus seguidores, la receta de «Tortitas fit más fáciles del mundo by Sara». Con los ingredientes y las cantidades que usa le salen unas 3 tortitas. Para esta segunda receta, Cisneros utiliza claras envasadas, «así no tengo que separarlas de la yema, que me da mucha penita», comenta la influencer.

Además de las claras, de las que emplea unos 200 gramos, usa 40 gramos de avena molida (puede usarse también sin moler), levadura (opcional, ella la usa de vez en cuando), y también opcional es usar saborizantes o canela.

Una vez esté todo batido, se pone un cazo de la mezcla en una sartén antiadherente con un poquito de aceite y se le da la vuelta cuando tenga pompitas. Para degustar estas ricas tortitas fit se pueden acompañar con siropes o crema de cacahuete. Finaliza el vídeo con una muestra de las tortitas bañadas en un corazón de sirope. «Y esto para vosotros, mirad qué jugosas».

Temas

Recetas

Instagram

TikTok