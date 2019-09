«A raíz de 'Dolor y gloria', me paran por la calle» Lunes, 30 septiembre 2019, 09:45

- ¿Cómo es un día en su vida?

- Estudio si tengo un trabajo entre manos, voy muchísimo al teatro... Al cine, menos, porque lo veo en casa. Tengo por ahí montañas de DVDs. Aunque es cierto que se disfruta más si lo ves en un cine.

- He leído que usted y Alicia Hermida cuidan de Berta Riaza. Las tres trabajaron mucho juntas en el teatro.

- Quienes más cuidan de ella han sido su marido y Alicia. Yo, menos, porque me muevo más por razones de trabajo. Pero vive aquí, encima de mí, y eso me da muchas posibilidades de verla cuando estoy en casa.

- ¿La reconocen por la calle? ¿La paran para decirle algo?

- Es curioso lo que sucede. Cuando hice 'Mi querida señorita' me paraban mucho. Luego dejó de suceder, y ahora con la película de Almodóvar vuelven a pararme, pese a que mi papel es pequeño. Me hace ilusión.

- Ganó el Nacional de Teatro hace un año, pero le falta el Goya. ¿Lo echa en falta? ¿Dónde lo colocaría en su casa?

- No me importa no tenerlo. Se lo digo completamente en serio. Aprecio mucho otros premios que he recibido, como el Nacional, o el Ciudad de Cazorla, que tengo en esa repisa (señala hacia una esquina de su salón).

- ¿Qué parlamento largo se sabe de memoria y sería capaz de repetir sin olvidar una palabra aunque hayan pasado muchos años desde que hizo el papel?

- Ninguno. Al día siguiente de terminar las representaciones borro por completo el papel de mi memoria.

- ¿Y a qué autor teatral le pediría una obra con la intención de despedirse con ella? ¿O ya está escrita y solo espera tener la oportunidad de interpretarla?

- Ahora no pienso en ninguno. Aunque me quedo con la cosa de no haber hecho más a Chéjov, que es un autor a quien amo con pasión.