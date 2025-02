Radiografía de las pipas: apenas las producimos, pero la mitad del país las consume

M. Hortelano y Patricia Cabezuelo (gráficos) Lunes, 10 de abril 2023, 00:03 Comenta Compartir

En la vida hay dos tipos de personas. Los que comen pipas y los que no. Y no lo digo yo. Lo dice un estudio sobre el consumo de semillas de girasol en España, en 2022, que Metroscopia elaboró hace unos meses para Pipas USA (la asociación americana del girasol, que capitaliza toda la producción de este snack que llega a España desde Estados Unidos). Según esos datos, un 56% de españoles consumió pipas en algún momento de 2022. Y eso nos ha hecho detenernos en un producto que en España nos parece común, pero que apenas se consume en media docena de países en el mundo del modo en que estamos visualizándolo. Es decir, cogiendo una pipa de girasol tostada con dos dedos, chascándola con los dientes para quitarle la cáscara y comiéndonos la semilla del interior. Porque esa es otra. Si las pipas son peladas, nos gustan mucho menos, por lo social que tiene el hecho de abrir una bolsa de las de cáscara y vincularla a un momento de ocio, a una conversación con amigos, o a un recuerdo feliz de nuestros veranos o de nuestra infancia.

Y es que comer pipas va más allá de matar el gusanillo del hambre. Es una costumbre. Una actividad. Un 12% de los encuestados lo hace a diario. Un 22% los fines de semana. Pero hay un pico de consumo asociado directamente a un momento del año: el verano y las vacaciones. En esa época se comen un 29% más de pipas. Es una imagen que forma parte del imaginario colectivo de nuestras postales veraniegas. Comer pipas en un banco del pueblo, o en el paseo marítimo de una playa con nuestros amigos. Comer pipas es, además, un vicio asequible. Su precio suele estar entre los 5 y los 18 euros el kilo, ya en las estanterías del supermercado o kiosco. Pero las bolsas que solemos comprar para pasar el rato apenas superan los 2 euros y dan para bastantes horas de cháchara.

Quienes las consumen las asocian a un momento de disfrute (58%), a compartir algo con sus seres queridos (50%), porque les recuerda a su infancia (39%), a sus amigos (37%), a los recuerdos de verano (31%) o a las vacaciones (24%). También hay diferencia en cuanto al momento de abrir una bolsa de pipas. La inmensa mayoría lo hace mientras ve una película o serie (72%), otros, prefieren compartirlas con amigos (44%) o hacerlo solos en casa (42%). El 29% las come en los bares, como aperitivo, mientras que un 25% las consume en un evento deportivo.

Hay casi tantos escenarios y costumbres como variedades de pipas. Pero, a la hora de comprarlas, los españoles somos más bien clásicos. Nos gustan saladas, pero no con sal en la cáscara. Es decir, en aguasal. Pero también con esa costra de sal que nos deja los labios rojos, simplemente tostadas, o de alguno de los sabores que ya hay en el mercado. Eso sí, a la hora de hacernos con una bolsa, el sabor es lo que más importa para tres de cada cuatro comedores de pipas. Pero también lo baratas que son o que tengan un buen tamaño.

¿De dónde nos viene la costumbre de comer pipas?

El origen no está muy claro, pero parece que hay acuerdo en que los primeros girasoles, la planta de la que se extraen estas semillas, se plantaron en norteamérica, donde es además uno de sus cultivos más extendidos. En concreto, los libros de historia los sitúan en la región de Arizona, donde los indígenas, hace más de 5.000 años ya utilizaban las pipas para preparar alimentos básicos y aceites.

A Europa llegó muchos siglos después, a principios del XVI, pero no como aperitivo, obviamente, sino como fuente de elaboración de aceites. Pero, en España, donde hoy en día las consumimos como snack, las pipas tampoco tienen un inicio muy claro. Se habla de que durante la guerra civil se extendió su uso como alimento, ante la carestía que se vivió. La prensa de la época ya lo recogía.

En un ejemplar del diario ABC del 21 de diciembre de 1937, ya apareció un artículo en el que se hablaba de su consumo lúdico. «La falta de otras chucherías ha hecho que las pipas de girasol sea actualmente el sustituto del cacahuete, el 'chiclé', el caramelo, el bombón, el pirulí, etc». Los teatros y cines, alertaba la publicación, ya aparecían entonces «alfombrados por espesas capas de cáscaras de pipas». Pero el diario daba una recomendación. «Que en los letreros de 'se prohíbe fumar' se añada la de comer pipas en público, haciendo ruinosa competencia a los loros». Toda una campaña de cancelación, que se diría hoy.

Un hábito poco común fuera de España

Hoy en día, las pipas las consume un 56% de la población de nuestro país. Es algo muy curioso, porque España es una especie de isla en Europa en lo que al consumo de este fruto seco se refiere. Ninguno de nuestros vecinos las come como snack. Pero sí son comunes en la Europa del Este, con Bulgaria, Ucrania y Rusia como países comedores de pipas, junto con China. Aunque para un español comer pipas es una imagen absolutamente normal, el cine o las series dan buena cuenta de que lo que para nosotros es algo común, para el resto de personas es una rareza. Por ejemplo, es complicado encontrar a un personaje de película americana comiendo pipas. Habría que remontarse a los años 90, con la exitosa serie Expediente X. El agente Mulder chascaba pipas durante la resolución de sus casos. Una imagen nada común en la pantalla. En la vida real, sin embargo, el actor que le daba vida, David Duchovny, confesó que odiaba las pipas, pero que Chris Carter, creador de la serie, era aficionado a comerlas.

Con la llegada de la cuarta temporada de Succession, la exitosa serie de HBO, uno de los hermanos Roy, Kendall, nos sorprende acudiendo a una reunión con dos de sus hermanos, Roman y Shiobhan, con una bolsa de pipas peladas en la mano. Esto sucede en el primer capítulo. Mientras confabula contra su padre, no para de comerse este snack. En concreto, de la marca propia del supermercado especializado en productos naturales Erewhon. Un curioso detalle que vuelve a anclar las pipas a los momentos conversacionales.

En el panorama nacional, las pipas han aparecido en numerosas series y películas y dan nombre a un corto en el que, en apenas tres minutos, dos amigas se cuentan la vida mientras se comen una bolsa de este producto. Para poner el toque más cultural. La planta de la que se extraen los girasoles, es el cuadro más conocido del pintor Vincent Van Gogh.

Las pipas como enemigo público

Y, aunque las pipas son una costumbre muy saludable (las semillas de girasol contienen minerales como el cobre, el manganeso, el potasio, el selenio o el zinc, vitaminas y colesterol del bueno) y ayudan a generar conversaciones y recuerdos, son una de las mayores pesadillas para los recintos deportivos y cines. Sus cáscaras son un problema para los servicios de limpieza municipales y de los clubes, que destinan elevadas cantidades de presupuesto para deshacerse de los residuos que genera el chasquido de estas semillas. La costumbre está tan extendida que a quienes las comen se les da hasta un mote algo despectivo. Los comepipas. Son los aficionados que no animan demasiado porque tienen las manos y la boca ocupados en comer este snack. Una práctica que también se lleva a cabo en recintos como las plazas de toros. Hay incluso un dicho en el rico argot taurino que habla de toreros valientes, que se la juegan en el cuerpo a cuerpo con el toro, que no aburren a la plaza. «Con este torero no se comen pipas», dice la expresión.

España es una gran consumidora de semillas de girasol. Pero no una gran productora de pipas para consumo como snack. Según los datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria de 2022, nuestro país importó 510.000 toneladas de semillas, por un importe de 436 millones de euros. A quien más le compramos fue a Francia (más de 209.000 toneladas), pero también a Rumanía, Bulgaria y Ucrania. De ahí que casi todas las marcas que pipas, tengan donde tengan su factoría, utilicen semilla llegada de fuera de nuestras fronteras. De ahí llega cruda y se tuesta en España, donde se somete a estrictos controles de calidad y se manipula para presentarla en el mercado. Sin embargo, son pocas las marcas que indican de dónde provienen sus pipas. Quizá para hacer pasar el producto por nacional, sin quebrantar la legalidad.

Fuentes Los datos que aparecen en este reportaje los han proporcionado Grefusa, El Manisero y Pipas USA, a preguntas de este diario. Para poder contar con las cáscaras de pipas para la infografía de este tema ha sido necesaria la colaboración de toda la redacción.