¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Quince agraciados en el sorteo de El Gordo de La Primitiva se llevan más de 13.000 euros este domingo

La recaudación del sorteo ascendió a 3.789.639 euros

R. H.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 30 de noviembre de 2025, es la siguiente: 27, 41, 48, 53 y 54. El número clave es el 3.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.789.639 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.100.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

De Tercera Categoría (4 + 1) existen 15 acertantes que ganan cada unos un premio de 13.897,65 euros.

