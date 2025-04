Ocho razones por las que deberías comer pulpo este verano

irene toribio Lunes, 8 de agosto 2022, 12:50 Comenta Compartir

Estar de vacaciones en la playa es sinónimo de comer y cenar pescaito allá donde vayamos, ¿o no? Que si calamares, boquerones, mariscos, gambitas, almejas, puntillitas, tortillitas de camarones... La lista es larga, desde luego. Pues que no os falte el pulpo. Este pescaito se ha convertido en un superalimento por la gran cantidad de beneficios que tiene para nuestra salud.Es rico en vitaminas B12, B6 y E, es un antioxidante gracias al selenio que nos aporta, contiene poca grasa, y destaca por su omega 3. Hoy te damos ocho razones, como patas tiene, para que no se te escape e integres el pulpo en tu dieta.

Ayuda a perder peso: Tiene un alto contenido en proteínas de buena calidad, es bajo en grasas y colesterol, y su aporte calórico es bajo (70 Kcal por 100 g de alimento). Gracias a su bajo contenido en grasa y a que contiene mucha agua, el pulpo se convierte en un alimento saciante, rico y perfecto para comerlo sin aumentar demasiado la ingesta de calorías en nuestra dieta.

Ideal para diabéticos: El pulpo es un superalimento apto para diabéticos, ya que ayuda a regular el azúcar en sangre y previene los picos de glucosa.

Mejora las defensas: Es rico en vitamina E, que actúa como antioxidante, estimula el sistema inmunitario frente a bacterias o virus, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y evita la formación de coágulos. Se encarga de reforzar el sistema inmune.

Previene anemias y espina bifida en el embarazo: Contiene folatos, conocidos como ácido fólico o vitamina B9, que intervienen en la producción de los glóbulos rojos, en el desarrollo del sistema nervioso, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos. Además, es importantísimo a la hora de prevenir anemias y la espina bífida en el embarazo.

Tonifica: No solo es bajo en grasa, el pulpo contiene una gran cantidad de proteínas, por lo que es un alimento perfecto para quienes quieran mantener y aumentar su masa muscular.

Previene la depresión y reduce el riesgo de Alzheimer y el deterioro mental. Por lo general, las personas con tendencia a la depresión suelen carecer de Omega-3, los ácidos grasos de nuestro sistema nervioso. El pulpo es una fuente de alimento rico en ácidos grasos Omega-3, perfecto para combatir enfermedades como la depresión y el Alzheimer.

Ideal para deportistas: Su contenido en aminoácidos de alta calidad junto al gran aporte de vitaminas B, especialmente B12, y minerales como el hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre y selenio lo convierten en el alimento ideal para deportistas.

Contra el ácido úrico: Es un gran aliado para quienes tienen el ácido úrico alto en la sangre o para quienes sufren de colesterol alto, ya que no es un producto alto en grasas y contiene un nulo aporte de purinas.

En todo caso, lo mejor es consultar con un profesional y que te oriente sobre cómo incorporarlo a tu dieta.

Temas

salud