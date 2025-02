Puedes quedarte sin luz y pagar las facturas de otro por culpa de este error

Irene Rodríguez Sábado, 1 de abril 2023, 12:45 Comenta Compartir

Es un hecho que la factura de la luz es un quebradero de cabeza para todos los extremeños. A finales del año pasado, con el inicio del invierno estas facturas se incrementaron en un 108 por ciento. Hasta ahora uno de los días que más cara ha estado la luz fue el pasado 30 de enero. El precio de la luz se disparó hasta los 135,37 euros por megavatio/hora. Es importante aclarar que el precio de la luz cambia a diario y varía hora a hora, todos los días del año según la oferta y demanda de energía de ese día. El precio de la luz es revisado y publicado por el Gobierno a diario.

Ahora también hay que tener especial cuidado si solicitas un cambio de compañía eléctrica puesto que la nueva empresa podría darte el número de CUPS o Código Universal de Suministro de otro cliente. La CUPS es una clave de 20 o 22 dígitos alfanuméricos que comienza por ES aquí en España y sirve para identificar cada vivienda o negocio que recibe energía.

La consecuencia de equivocar el CUPS con el de otro cliente es que puede ser facturado por el consumo de una vivienda o local ajeno. Además, el problema puede ser más importante, ya que el consumidor original que «pierde» su CUPS habitual dejará de ser suministrado por su compañía eléctrica y le cortarán la luz. No solo eso, sino que no será posible saber el nombre del comercializador que realizó el cambio erróneamente al no constar como titular en la distribuidora, y en el caso de averiguar qué comercializador cometió el error, esta no le reconocerá como cliente y tendrá muy difícil reclamar.

Incluso hay algunos casos extremos donde el cliente con antigüedad podría sufrir un corte de suministro si el consumidor al que se le asignó erróneamente su CUPS se da de baja del nuevo contrato o deja de abonar las facturas de éste, al recibir una doble facturación.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido tomar medidas imponiendo sanciones a algunas compañías eléctricas y promoviendo una serie de medidas para evitar estos inconvenientes. A partir de ahora, será necesario que se muestre de forma clara y separada al cliente el «trinomio titular-dirección del punto de suministro-CUPS durante la contratación», confirma la CNMC. También se solicitarán la conformación de esos datos en en un«soporte duradero» para ver si detectan discrepancias en la información.

A pesar de esto, si se produjese algún tipo de error, se tomarán medidas cautelares. Entre estas medidas está por ejemplo, la que ante una solicitud de corte de suministro se descartará primero que no se haya producido un cruce de CUPS. Además, antes de tomar una decisión irrevocable se contactará con el consumidor en caso de ser necesario.

