Un pueblo de la España Vaciada se queda sin su única tienda de comestibles

San Lorenzo de Calatrava es un bonito pueblo de la provincia de Ciudad Real. Situado en la Sierra de Alcudia, junto a Sierra Morena, combina ... el aire manchego con el andaluz y está construido sobre un cerro con callejuelas empedradas sobre las que se levantan casas encaladas con fajeados y jambas blancas. Además, aún conserva el lavadero comunitario del siglo pasado y pinturas rupestres a las afueras que están declaradas Bien de Interés Cultural. Un pueblo tranquilo ideal para habitar en él pero que presenta problemas comunes a los municipios de la España Vaciada. El último de estos problemas tiene que ver con la jubilación de Francisco Mora, el tendero de 66 años que ha regentado durante 41 años la única tienda de comestibles de este pueblo de 200 habitantes.

Francisco tiene dos hijos pero a ninguno le interesa tomar el relevo de un negocio que «es rentable porque todos los días viene gente a comprar», según él mismo asegura. «Los años no perdonan, llega el momento de jubilarse y me hubiera gustado que alguien del pueblo hubiera continuado con este negocio», apunta Francisco, que se muestra dispuesto a ayudar «y a poner al día» a quien quiera continuar con la tienda. Y es que su trabajo no sólo ha consistido en vender productos. También ha tenido que encargarse de buscar proveedores para disponer cada día de fruta, pescado o carne.

La solución provisional para los vecinos de San Lorenzo de Calatrava, la mayoría de avanzada edad, es acudir al mercadillo del pueblo. Antes era de carácter quincenal pero tras el cierre de esta tienda los vendedores ambulantes acuden cada semana al pueblo y el panadero lo hace tres veces por semana. «No les cobramos por venir una vez a la semana», apunta la alcaldesa de este municipio, Encarnación Altozano Adán, que busca a un emprendedor que quiera encargarse de este establecimiento.

Ocho niños

El local que ocupaba Francisco forma parte de su vivienda particular pero el Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava ofrece otro espacio a cambio de un pago simbólico por el alquiler. «Nosotros facilitaríamos todo lo relacionado con las cuestiones burocráticas y, además, existen los Fondos Leader de la Unión Europea para el Valle de Alcudia que cubren hasta el 65 por ciento de la inversión», indica la alcaldesa, que también reconoce que el emprendedor necesitará de un «colchón económico» previo porque la Unión Europea abona la ayuda una vez realizado el gasto y solicitado el crédito bancario.

Es la única solución para que esta tienda de primera necesidad siga existiendo en este pueblo de la España Vaciada donde sólo ocho niños corretean hoy por sus calles. Desde un punto de vista demográfico, la mejor época de esta localidad que vive de la ganadería, la caza, el olivar y el turismo -tiene tres casas rurales- data del año 1930 cuando llegó a contar con 1.359 habitantes. Después llegó la emigración y el olvido para este pueblo que tiene el supermercado más cercano a 52 kilómetros, en Puertollano (Ciudad Real).