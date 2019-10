Un pueblo de Cerdeña contra Google Maps La montañosa Baunei se sitúa en la parte oriental de la isla. Debajo, agentes forestales despliegan carteles para advertir a los turistas. :: r. c. Las autoridades de Baunei piden a los visitantes que no usen el navegadorporque les conducirá a atascarse en caminos intransitables DARÍO MENOR Lunes, 21 octubre 2019, 08:36

No seguir las indicaciones de Google Maps. Camino sólo transitable con todoterreno». Bajo una señal de peligro y otra de prohibido, esta advertencia puede leerse en los grandes carteles colocados en los accesos a las pistas forestales y las vías rurales por la Policía local de Baunei, una localidad de montaña situada en la parte oriental de la isla italiana de Cerdeña. Son la respuesta del Ayuntamiento ante los continuos casos de automovilistas y excursionistas perdidos por los impracticables senderos de las montañas del Supramonte cuando seguían las indicaciones de la conocida aplicación del coloso de internet. Un error en la información que el navegador por satélite ofrece de esta localidad de la provincia de Ogliastra ha provocado que, solo en los últimos dos años, la Policía, los bomberos y los especialistas del Socorro Alpino hayan tenido que realizar 144 rescates de caminantes perdidos o conductores con sus vehículos entrampados.

«Estamos colocando los carteles por todos lados», cuenta el alcalde de Baunei, Salvatore Corrias. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento lanza advertencias en las redes sociales, donde muestra numerosos ejemplos de automóviles que han quedado atascados en los senderos del Supramonte. Hay desde utilitarios hasta vehículos de lujo. Baunei cuenta con unas magníficas playas salvajes a las que se llega por intrincados caminos de montaña, por lo que resulta una meta deseada para los turistas que visitan la costa oriental de Cerdeña. «Son demasiados los coches que se quedan atrapados por senderos intransitables. Todo esto porque siguen las sugerencias de Google Maps, que en nuestras carreteras a menudo resultan engañosas», explica Corrias a la agencia Ansa. Para tratar de resolver el problema, el alcalde se puso primero en contacto con Google, pero con escaso éxito. «Les pedimos que corrigieran las indicaciones que te mandan a caminos imposibles. Nos respondieron que controlarían lo que pasa, pero aún no hemos visto ningún resultado concreto. Así que decidimos seguir adelante con los carteles». El primero lo han colocado al inicio de uno de los senderos más transitados, el que conecta dos playas paradisíacas, las de Cala Luna y Cala Goloritzé, y durante las próximas semanas los agentes de la Policía local irán poniendo más avisos a la entrada de otros caminos del municipio a los que también conduce por error el navegador por satélite.

Los carteles que el alcalde ha ordenado desplegar tratan además de evitar el ingente gasto que suponen las operaciones de rescate, con cientos de casos en los últimos años. Corrias propone a los visitantes del municipio o a quienes simplemente transitan por él que se olviden por un momento de las pantallas de sus teléfonos móviles y recurran a los viejos métodos para orientarse. «En lugar de la tecnología, es preferible utilizar las indicaciones de los carteles o los viejos y fiables mapas de carreteras. O mejor aún, dirigirse a uno de los expertos guías de nuestros pueblos». La alarma lanzada por el regidor no ha tardado en saltar a las páginas de los medios de comunicación italianos e internacionales.

Solo en los dos últimos años, los equipos de socorro han practicado 144 rescates

«Sentido común»

La aplicación se ha convertido en un «problema real» para el municipio, expone Corrias al diario británico 'The Guardian'. «Nosotros no podemos prohibirla, así que hemos lanzado la advertencia de no usar Google Maps, porque te puedes perder. Sólo hace falta un poco de sentido común». Google reconoce que es consciente de los errores de su aplicación en este municipio sardo. Un portavoz de la empresa también asegura que están trabajando para advertir a los conductores sobre el peligro de acabar con el coche atascado en un camino de tierra cuando transitan por Baunei. No sólo en Cerdeña ha habido problemas con los navegadores por satélite. El mes pasado, un camión cisterna quedó atrapado en un camino rural del municipio vizcaíno de Sondika siguiendo las indicaciones de su GPS. Peor le fue a otro transportista que se despeñó por un precipicio en Bali el pasado febrero, aunque consiguió salvar la vida.