La catástrofe climática es «casi inevitable», advierte la ONU

Los científicos agrupados en el IPCC (Panel de Expertos sobre Cambio Climático) de Naciones Unidas han alertado hoy que el «punto máximo» de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el carbono y el metano, debe llegar en 2025, según todos los escenarios para evitar un aumento de la temperatura que tendría efectos catastróficos para la humanidad. Esto quiere decir que dentro de tres años la reducción de emisiones dañinas debe ser consistente y real.

Aún así «es casi inevitable que superemos temporalmente este umbral de temperatura», de los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial fijada en el Acuerdo de París. «Los próximos años serán críticos», advierte el científico Ramón Pichs-Madruga, durante la presentación del IPCC. El informe es claro, repiten los autores del informe «más complejo» con 60 recomendaciones para los políticos: si no se actúa ahora, hoy y no mañana, el objetivo de no sobrepasar los 1,5ºC no será posible alcanzarlo de ninguna manera.

En la presentación el secretario general de la ONU, António Guterres fue crítico, como suele serlo ante la evidencia científica y la inacción de los gobiernos y las corporaciones: «este informe es una letanía de promesas climáticas incumplidas», de «promesas vacías que nos ponen firmemente en el camino hacia el final de un mundo habitable. Estamos en una vía rápida hacia el desastre climático». Enumeró las catástrofes: ciudades bajo el agua, tormentas aterradoras, escasez generalizada de agua, extinción de un millón de especies de plantas y animales. «No es ficción ni exageración», advirtió Guterres.

Pero el informe es también «una poderosa evidencia de que tenemos un gran potencial para mitigar el cambio climático», si se toman las medidas concretas necesarias para esa disminución de emisiones, «podamos volver a estar por debajo de los 1,5ºC a finales de siglo», refrendan los científicos, siempre que entre 2026 y 2030 los gases de efecto invernadero se reduzcan una cuarta parte, y sigan bajando los años siguientes. «La temperatura global se estabilizará cuando las emisiones de dióxido de carbono alcancen el cero neto». Lograr las «cero emisiones netas» implica a todos los sectores de la energía, no solo la electricidad y se debería alcanzar en 2050. Si se flexibiliza la «ambición climática» y se acepta llegar a los 2ºC, las cero emisiones deberían ser una realidad en 2070.

En el documento de casi 3.000 páginas, los científicos que trabajaron en el Sexto Reporte de Evaluación hacen un resumen para los responsables de tomar decisiones políticas. «Hay políticas, regulaciones e instrumentos de mercado que están demostrando ser efectivos», sostuvo Hoesung Lee, presidente del IPCC. «Si estos se amplían y se aplican de manera más amplia y equitativa, pueden respaldar reducciones profundas de emisiones y estimular la innovación».

Entre las políticas inmediatas que recomiendan está migrar hacia la energía solar, cuyos costos han disminuido un 85% desde 2010; también sugieren el desarrollo de plantas de hidrógeno. Al aumentar el uso de energías renovables se reducirá el uso del combustible fósil. Esa transición, si es efectiva, podría disminuir entre un 40% y un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La guerra de Ucrania, dijo Lee podría «acelerar» la reducción de la energía fósil hacia una «transición verde».

España en el informe

En cuanto a los métodos para incentivar el cambio de modelo, en el informe de los expertos de la ONU se menciona los «impuestos al carbono», que resultan «efectivos para reducir las emisiones y que mejorar la calidad del aire». Entre los que tienen menos «proporción de emisiones» gravadas con un impuesto está España, con un 3%, mientras que en California y en regiones como Sudamérica pueden llegar al 80%. Los científicos notaron también que los subsidios a combustibles fósiles impide la «seguridad energética» de depender de las fuentes energéticas locales.

España, no obstante, es uno de los países que ha establecido objetivos de «cero emisiones netas» en su ley nacional, junto a otra docena de países. Las formas de lograr la anulación de los gases de efecto invernadero se discuten, y en algunos casos han sido aprobadas, en 131 naciones, dice el reporte, «que cubre el 72% de las emisiones globales». Por contra, España participa de manera activa en el comercio de emisiones. Identifican los científicos de la ONU que un 40% de su huella de carbono es importada, igual que países de su entorno, como Alemania o Francia.

Esa transferencia de emisiones significa que se «subcontrata» a países en desarrollo su «producción intensiva de carbono», un fenómeno comercial asociado a la «mano de obra barata» y «materia prima barata». Esos países «exportadores de CO2» actúan como «refugios de contaminación». Si esa transferencia de carbono se redujo a partir de 2006 fue por la mejora de las tecnologías y no por la reducción del consumo de los países desarrollados. Esta es la razón por la que los científicos también exhortan en su documento a hacer un cambio en el comportamiento social relacionado con el consumo.

Cuando se apunta a una reducción de emisiones, y por tanto un giro radical en el uso de la energía, se abordan todas las áreas, incluso las que han estado al margen de la mayoría de las decisiones, y más resistencia muestran, como las agropecuarias y la construcción. Los científicos advierten que actividades como «la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra pueden proporcionar reducciones de emisiones a gran escala». En cuanto a la construcción, responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales, el foco está en los procesos de producción de «los materiales clásicos», como el acero, y en el reciclaje y el reuso de esos materiales.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al conocer el documento, declaró que “estamos en una década crítica para la lucha contra el cambio climático y no tenemos tiempo para dudar. Conocemos la fragilidad de la profunda dependencia de los combustibles fósiles, los injustos efectos negativos del cambio climático y la subida de los precios de la energía”.