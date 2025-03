En estas provincias no es obligatorio instalar contadores individuales de calefacción central Las comunidades de propietarios con calefacción central tienen hasta el 1 de mayo para colocar medidores individuales, pero la norma prevé excepciones

Miércoles, 8 de febrero 2023, 20:10 | Actualizado 22:12h.

Las comunidades de propietarios con calefacción central tienen hasta el 1 de mayo de este año 2023 para colocar contadores individuales. Se trata de sistemas que permiten que cada propietario pague por el consumo que ha realizado y no en función de los metros de su vivienda. El objetivo no es otro que mejorar el rendimiento energético de los edificios.

Esta adaptación obligatoria está impulsada por el Gobierno, que a su vez viene impuesto por la Directiva 2012/27/UE. Dicha norma detalla en su exposición de motivos que la utilización de contadores individuales o de sistemas de imputación de costes de calefacción para la medición del consumo individual en edificios de pisos «resulta beneficiosa cuando los usuarios finales cuentan con medios de control de su propio consumo individual».

Muchas comunidades de vecinos han tenido que reunirse para votar su instalación y contratar los equipos necesarios para cumplir la normativa de individualización de costes.

La decisión de su instalación se toma en junta de comunidad. Pero cada propietario puede también instalar válvulas térmicas, que sí pueden hacer que cada vivienda ahorre el consumo de gas o de gasóleo.

Solo se salvan aquellas comunidades de vecinos donde técnicamente sea imposible o en aquellos supuestos en los que la inversión no pueda recuperarse en un máximo de cuatro años, a partir de los ahorros que se pueden generar.

Real Decreto 736/2020

Como se ha dicho, en este 2023 y gracias al Real Decreto 736/2020, la calefacción central individualizada desaparecerá de muchos bloques de algunas comunidades autónomas. Este decreto, que busca regular la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas sufrirá algunos cambios concretamente a partir de mayo.

«Técnicamente viable»

Según dicta la norma, será obligatorio «instalar contadores individuales que midan el consumo de energía térmica de cada consumidor, siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable». Incluso, la presencia de un contador individual por vivienda, será requisito indispensable para que las comunidades de vecinos puedan acceder a las nuevas tarifas reguladas de gas.

La ley busca generar un reparto más justo de los costes de energía. Así, cada vecino pagará lo que consume y no de acuerdo a su coeficiente de participación en la comunidad de propietarios.

No obstante, no en todas las comunidades y provincias operará de esta manera y aplicarán excepciones. La primera excepción está relacionada con la antigüedad del edificio, por lo tanto, no se aplicará para construcciones posteriores a 1998.

Por su parte, y dado que el decreto indica que será obligatorio solo en las zonas donde sea viable técnica y económicamente.

¿En qué comunidades no es obligatorio?

Algunas ciudades ubicadas en zonas climáticas A y B del Código Técnico de Edificación, también quedarán exentas de instalar contadores individuales, al tratarse de climas más cálidos. Extremadura se encuentra en la zona climática C.

Las zonas afectadas en este sentido son las de Islas Baleares y Canarias, Zona de Levante, Zona del Guadalquivir, Ceuta y Melilla. En este orden, las ciudades que no tendrán que acogerse estrictamente a la norma son: Alicante, Castellón de la Plana, Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Jaén, Granada, Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

