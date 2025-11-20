HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias

El técnico de emergencias Miguel Assal ha compartido un vídeo que puede salvar vidas

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:32

Saber actuar ante una emergencia puede marcar, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. No es una frase hecha: cada segundo cuenta, y la forma en que respondemos puede determinar el desenlace de una víctima. Por eso, la Asociación Americana del Corazón (AHA) ha publicado una revisión profunda de sus recomendaciones y elaborado una nueva guía de reanimación con las claves e importantes cambios que actualizan los procedimientos que millones de profesionales sanitarios, rescatadores y ciudadanos aplican cada día en situaciones críticas: entre ellas, las maniobras a realizar ante un atragantamiento.

Estas novedades afectan tanto al soporte vital básico y avanzado en adultos, como a las intervenciones en situaciones especiales, postresucitación y soporte vital pediátrico.

La guía actualizada para la RCP aborda la respuesta al atragantamiento

Se ha hecho una revisión completa de las pautas de reanimación desde 2020 y se han incorporado importantes cambios en casos de atragantamiento.

Tal y como explica Miguel Assal, técnico de emergencias, tanto las guías americanas como las europeas coinciden en que, ante una obstrucción completa —no puede respirar, no puede toser—, la primera maniobra salvadora sería colocar una mano en su pecho, inclinarlo hacia adelante y aplicar cinco golpes secos entre las dos escápulas, proyectados hacia arriba con el talón de la mano.

«Estos cinco golpes se hacen porque la obstrucción completa puede convertirse en parcial y, solo tosiendo, él podría resolver por sí mismo», explica. Pero si no has tenido éxito con estos cinco golpes, «busca el espacio por encima del ombligo y por debajo del inicio de las costillas. Coloca justo ahí tu puño y, abrazándolo por detrás, realiza en un solo movimiento presiones hacia adentro y hacia arriba», señala el experto.

Alternaremos los cinco golpes entre las dos escápulas con cinco compresiones abdominales:

- Hasta que resuelva.

- O hasta que quede inconsciente.

Si queda inconsciente, apunta, «malas noticias». «Avisa a emergencias si no lo habías hecho antes y comienza a hacer maniobras de RCP», explica.

Assal recuerda, además, que es de vital importancia saber que solo puede meterse la mano en su boca si el objeto es visible y alcanzable. Nunca a ciegas, ya que «lo vas a meter más para adentro».

En este cambio importante de las recomendaciones ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), se incluyen por primera vez los golpes en la espalda en adultos.

