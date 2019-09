Entre el progreso y la barbarie Hoy vemos que la utopía tecnológica se difumina y que conlleva aparejados riesgos y desastres que se suceden a medida que su desarrollo se expande: saturación informativa, verdades alternativas, ciberdelitos, falta de privacidad, guerras por los recursos y el negocio de la Big Data, entre otros LUIS LÓPEZ SILVA Pedagogo Lunes, 2 septiembre 2019, 23:00

La humanidad asiste en estos momentos a cambios vertiginosos en todos los órdenes, cambios que son difíciles de cuantificar y cualificar por su enorme complejidad. Observamos cómo a medida que el progreso científico-técnico se hace exponencial en nuestras sociedades para optimizar los rendimientos económicos y mejorar la calidad de vida de la gente, paralelamente, la estela de este hiperdesarrollo deja también infinitas y profundas secuelas en la humanidad que se aproximan a la barbarie o directamente son barbarie. El desastre ambiental y climático junto con la brecha económica y tecnológica entre ricos y pobres son fenómenos anclados al capitalismo más desaforado que, con su potencial egótico, ha corrompido y vaciado de poder a la política, desparramando por todo el orbe situaciones y tensiones sociales que no prometen una estancia cómoda en el planeta para las generaciones venideras.

La Historia recuerda que el progreso no siempre es inocuo, sino que está lleno de aciagos acontecimientos que ponen a prueba los límites existentes entre la vulnerabilidad y la fortaleza de la humanidad. Y es que la evolución social a lo largo del tiempo ha estado siempre envuelta en fases de progreso y regreso alternativos, aunque a partir del siglo XIX podríamos decir que entramos en una fase de progreso permanente de la que emergen continuos focos de atrocidad. Podemos convenir entonces que el progreso contiene dentro de sí la otra cara de la moneda: subdesarrollo, enfermedades, involución, terrorismo, pobreza, incultura, etc. Dicho de otra forma, los irracionalismos y la barbarie no son más que el reverso de la racionalidad instrumental actual. Algo así como si el progreso en su orden natural recepcionara en su propio seno la semilla de la barbarie, y consumada esa barbarie, esta a su vez diera luz a otra fase de progreso. Tal como una espiral frenética de progreso y barbarie que se retroalimentan la una de la otra.

Por ejemplo, en el siglo XX el culmen de esa espiral sucedió durante el inicio y final de la II Guerra Mundial. Tras el periodo de entreguerras marcado por un eufórico progreso técnico-económico, se pasó al estallido de la conflagración más espantosa jamás vivida, que tuvo como traca final la vanguardia de la ciencia y la técnica aplicada a la fisión de los átomos: las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El progreso trazó su camino a bombazos para entrar en la era atómica, la era que cambió el mundo y nos introdujo en la carrera armamentística y la economía de las multinacionales, diseñando el mundo tal y como lo conocemos y vivimos hoy.

Mientras tanto, el tecnófilo siglo XXI sigue siendo publicitado como esperanzador por toda la tecnocracia mundial, y mientras distraen a una sociedad infantilizada con dispositivos interactivos y el internet de las cosas, se ciernen sobre la civilización graves desastres generados por los engranajes de esa sociedad materialista y consumista.

Como consecuencia de este modo de vida tenemos el deterioro ambiental, la pobreza, las nuevas enfermedades ligadas a la modernidad, la violencia indiscriminada por doquier o las incesantes guerras, reflujos de un progreso que todo lo engulle, agita y contamina en aras de una rentabilidad económica que al final acaparan unos pocos 'señores de la economía' en detrimento de una mayoría social que es esclava de una economía de supervivencia ligada a los mecanismos mentales del miedo y la incertidumbre. Por otro lado, nos dicen los especialistas que la sociedad hiperconectada está creando ejércitos de personas cosificadas, despersonalizadas, desarraigadas y adictas a un mundo virtual que los somete a presiones psicológicas ficticias alejándolos de la realidad de su entorno. Tecnologías de la comunicación y la información que a finales de los años 90 del pasado siglo y primeros del actual se nos vendieron como la panacea social, como una tecno-utopía que conduciría a la sociedad hacia la Tierra Prometida de Moisés. Hoy vemos que la utopía tecnológica se difumina, y que conlleva aparejados riesgos y desastres que se suceden a medida que su desarrollo se expande: saturación informativa, verdades alternativas, ciberdelitos, falta de privacidad, guerras por los recursos y materiales raros, monopolios tecnológicos, la inquietante singularidad tecnológica, el negocio del Big Data entre corporaciones y naciones, acceso desigual a las tecnologías de la salud y un largo etcétera que complican el optimismo tecnológico y harán fructificar los frutos de la barbarie. Como vemos ante nuestras narices el progreso nunca camina solo, sino que siempre cabalga junto a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Por ello, es muy posible que en esta dinámica evolutiva del progreso este siempre esté condenado a un avance demasiado oneroso y poco sustancial.

Esto recuerda en algo al mito de Sísifo, rey de Éfira, que estaba castigado eternamente a subir hacia una montaña una piedra, la cual, antes de llegar a la cima, volvía a caer hacia abajo. Este proceso de avance y retroceso cuestiona las bases filosóficas del concepto del desarrollo utilitario occidental, por eso conviene que analicemos profundamente las teorías del progreso y señalemos las huidas hacia adelante de ciertos sectores de la sociedad que, con la venia del progreso y la justificación económica, prometen nuevas utopías a una sociedad con demasiados velos, aunque en lo venidero traigan más sangre y dolor. El progreso también tiene sus vencedores y sus vencidos.