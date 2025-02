El producto viral de Mercadona que es perfecto para eliminar manchas de maquillaje de la ropa

Redacción Hoy Jueves, 15 de agosto 2024, 19:13 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Se trata del famoso quitagrasas de Mercadona, un producto más que conocido por todos y es un auténtico 'todo en uno', ya que sirve para multitud de superficies, desde electrodomésticos hasta tejidos. Pero si por algo se ha vuelto viral es por su eficacia en, precisamente, la ropa. ¿Cuántas veces has frotado esa mancha de tu camiseta que no sale por nada del mundo? ¿Y esas tediosas manchas de maquillaje que no se van? Pues esta es tu solución.

El quitamanchas sin espuma de Hacendado ha mejorado su fórmula y ahora su textura es más viscosa y sin efecto agua, y «más eficaz frente a la disolución de grasas».

«Una fórmula más cuidada para limpiar a fondo sin dañar los materiales (maderas, encimeras, etc.)», señalan desde Mercadona.

Cómo usarlo

- El primer paso es pulverizar el producto en la mancha que deseas eliminar.

- Deja actuar el producto unos segundos.

- Frota con abundante agua, aclara y seca.

Es un producto indicado para manchas de todo tipo: roce, comida, maquillaje, transpiración, cuellos y puños sucios, y otras que no desaparecen con un lavado normal. «Tu prenda de ropa favorita sin manchas!Para una limpieza perfeta pulverizar el tejido y, en caso de manchas difíciles, se recomienda frotar y lavar inmediatamente», apuntan desde la cadena de supermercados.

Otros usos del producto

- Mobiliario exterior. Muebles de terraza, sillas de madera...

- Llantas de bicicletas, coches, motos.

- Eliminar la grasa del lavavajillas.

- Extractores y campanas, incluidos los filtros.

- Azulejos.

- Parrillas, encimeras, quemadores...

Este Quitagrasas sin espuma resulta de lo más efectivo para cualquier superficie y prácticamente sin esfuerzos.

Temas

Mercadona