HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Familia Real, en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias. Damián Arienza

La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

Leonor entregó el Premio al Pueblo Ejemplar a la localidad sierense en un acto en el que estuvo arropada por los Reyes y su hermana la infanta Sofía

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Arropada por los suyos, por Sofía, esa hermana cómplice a la que dedicó un guiño en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de ... Asturias en el Campoamor, y por sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, Leonor entregó este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a Valdesoto. Y fue su discurso el que cerró el acto y por primera vez sin que tomara la palabra el Rey. Elogió el trabajo de los vecinos de esta localidad sierense y lo hizo poniendo el acento en «el cuidado y el fomento de vuestras costumbres» que alientan al tiempo que «os afianzáis en un presente que mira lejos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere atrapado por una máquina en una cooperativa y eleva a nueve los accidentes mortales en la región
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3

    Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza
  4. 4 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  5. 5 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  6. 6 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  7. 7 Una paella valenciana a orillas del Guadiana
  8. 8

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros
  9. 9

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  10. 10

    El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»