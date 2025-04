El presunto secuestrador de la concejal pide otro informe al forense para incluir su depresión

José R. Villalba Martes, 28 de febrero 2023, 08:49 Comenta Compartir

El presunto secuestrador de la concejala de Maracena no ha sido tratado en la sanidad pública de sus supuestos problemas de salud mental y ... por ello el forense no encontró nada en el Servicio Andaluz de Salud, SAS, donde conste el tratamiento para la depresión recetado. «Mi cliente estaba en la sanidad privada y la familia me ha facilitado el informe de la clínica donde lo estaban viendo, con el cual pretendemos demostrar su patología», ha comentado a este diario su abogado, Luis Molina.

Por ello, van a solicitar al juez que el forense emita un nuevo informe teniendo en cuenta la historia clínica del reo, emitida por un centro sanitario privado pagado con dinero del ahora ingresado en prisión preventiva. El abogado penalista Luis Molina también ha presentado un recurso contra el auto de prisión preventiva, acordado el pasado viernes por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, quien acusa al reo de detención ilegal. La acusación inicial tiene posibilidad de modificarse conforme avance la instrucción de este caso pudiendo aumentar el número de cargos contra este individuo, quien ha mantenido una relación sentimental con la actual alcaldesa de Maracena, Berta Linares, durante dos años. Noticia Relacionada «Me dijo 'Pablo me quieren hacer daño' y le pedí que me mandara la ubicación» «Me voy a encontrar con él (el persunto secuestrador) en la prisión de forma inminente porque ha manifestado que quiere hablar conmigo lo antes posible. Su familia ya lo ha visitado y le ha llevado algo de ropa. Hasta este momento a mí no me ha contado la versión de lo ocurrido. No descartamos que cuando se levante el secreto de sumario pueda prestar declaración en sede judicial», advierte el abogado Luis Molina. El supuesto secuestrador ingresó en la cárcel de Albolote el pasado viernes por la tarde. «Sé que lo está pasando muy mal – subraya el abogado– porque me lo ha trasladado su familia. He pedido mediante un escrito dirigido a Instituciones Penitenciarios su traslado a la prisión de Málaga, ya que su domicilio familiar se encuentra en esa provincia». El único acusado por el secuestro de Vanessa Romero, concejala de Maracena, fue detenido el pasado martes en el Camino Nuevo de la ciudad maracenera entre las 16.30 y 16.50 horas por agentes de la Guardia Civil. Ese mismo día, pero sobre las 9.15 horas se llevó secuestrada a la edil de Maracena en el coche de esta, amenazándola con un machete y una pistola, que después se ha comprobado que era de fogueo. Tras un viaje de 19 kilómetros, la dejó encerrada en el maletero del vehículo con la boca amordazada, así como atada por los pies y manos con bridas. El coche lo dejó escondido en el interior de un local comercial, también utilizado de cochera, en la calle Descubrimiento de Armilla. La secuestrada pudo liberarse y salir del local para pedir ayuda sobre las 11.40. Cinco horas después de detenía al presunto secuestrador. El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada envió ayer un escrito al Ayuntamiento de Maracena pidiendo que no se altere ni se elimine ningún expediente municipal de las áreas de Urbanismo y Contratación, asó como de Secretaría e Intervención. Este mandamiento judicial, que entregaron agentes de la Guardia Civil, reitera el oficio de la Guardia Civil en el que ya solicitaba el viernes que no se alteraran ni destruyeran expedientes municipales.

