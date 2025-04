El presunto homicida de Juan: «Si lo he matado, que me busquen» El auto que lo envió este jueves a prisión alude expresamente a su «agresividad» y a la «virulencia» de los golpes que propinó a la víctima

YENALIA HUERTAS Granada Viernes, 19 de agosto 2022, 10:02 Comenta Compartir

El auto que acordó este jueves la prisión preventiva del presunto homicida de Juan Castro, el joven de Íllora de 19 años fallecido este lunes durante las fiestas del pueblo, alude a «la agresividad y a la virulencia de los golpes» que sufrió el chico y recuerda que hay que «proteger a las víctimas» ante la posibilidad de «represalias». De ahí que se adopte una medida tan excepcional.

La resolución, que puede ser recurrida en el plazo de tres días, la firma la jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja, que estaba en funciones de guardia este jueves. La medida privativa de libertad para el presunto homicida, de 23 años e iniciales B. J. H., es «provisional, comunicada y sin fianza».

Se da la circunstancia de que el investigado se acogió a su derecho constitucional a no declarar en el juzgado, pero sí lo hizo la novia de la víctima de esta agresión mortal como denunciante y testigo, ya que ella estaba con Juan cuando sufrió el vil asalto y también fue golpeada.

La familia de Juan ya se ha personado como acusación particular en la causa, que se instruirá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja. Su abogado es el penalista Rafael López Guarnido.

La medida de prisión preventiva fue acordada tras así solicitarlo el Ministerio Fiscal y la acusación particular. La defensa, por contra, pedía la libertad bajo fianza de 6.000 euros y comparecencia diaria en su lugar de su domicilio.

Este periódico ha tenido acceso al auto dictado por la jueza, que recoge cómo ocurrió el terrible suceso según lo determinado hasta el momento por la Guardia Civil. Todo empezó en una de las casetas de la feria, donde se produjo «una trifulca» en la que el investigado, presuntamente, «agredió a varias personas» y tras la que salió «buscando» a un chico concreto.

Eran alrededor las seis y media de la mañana del pasado lunes, 15 de agosto, y el investigado «se encontró con Juan Castro Trujillos y su novia» en la calle Diego de Siloé. En ese momento, siempre según recoge el auto, «zarandeó a Juan y le asestó varios puñetazos» mientras que le pedía que le dijese dónde estaba el chico al que buscaba. «O me dices dónde está (...) o te mato», fue la advertencia que le hizo, según la resolución.

Fue en ese momento cuando causó lesiones en el rostro de la novia de Juan, que intentó separarlo de él. «Tras los golpes en la cabeza, Juan cayó al suelo mientras que B. continuó dándole patadas». Y viendo que el joven quedaba «inconsciente», huyó del lugar de los hechos. Juan falleció «como consecuencia de los golpes». Pero no solo eso, de acuerdo con el relato que recoge el auto, el presunto homicida se marchó diciendo «si lo he matado, que me busquen».

Riesgo de fuga

El presunto homicida se entregó este martes en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, tras huir de Íllora y refugiarse en un pueblo de Jaén junto a otros familiares, entre ellos un hermano que supuestamente estaba con él la noche de autos.

En su resolución, la jueza tiene en cuenta que el presunto homicida, que este viernes ya habrá amanecido entre rejas, huyó y estuvo en paradero desconocido hasta el día 16, por lo que considera que existe «evidencia del posible riesgo de fuga».

La justicia no es ajena a la alarma social generada con esta trágica muerte. En este punto, el auto indica que «no es fin de la prisión provisional la alarma social, pero –subraya– debe ser tenida en cuenta, puesto que se ha generado un estado de alarma en la población a raíz de este fallecimiento y las circunstancias que han rodeado al mismo, poniéndose en peligro la paz del municipio debido a los hechos ocurridos».

Reacciones

Las reacciones a la horrible muerte de Juan se han venido produciendo durante toda la semana. El miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, enviaba el abrazo de Andalucía a la familia del chico, mientras que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, hacía un llamamiento al «respeto y a la convivencia» en Íllora. Ayer fue el consejero de Justicia Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien pidió confiar en la justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para Nieto, la justicia «no debe ser más lenta de lo necesario pero no puede ser sumaria». Cabe recordar en este punto los altercados registrados el lunes en el municipio por la rabia vecinal: hubo destrozos en viviendas del entorno familiar del detenido y en vehículos.

Así, en declaraciones a Canal Sur Radio, Nieto abogó por contribuir a encontrar un «equilibrio» para que haya «una defensa justa» en casos así y que «los retrasos sean los menores posibles», a la vez que apostó por que la Administración contribuya a que el sistema judicial tenga los «medios suficientes». Sin embargo, según añadió, todo ello «nunca» se debe hacer «a costa de reducir las garantías que cualquier justiciable tiene, incluso el que nos parece el mayor culpable».

«A veces la sociedad tiene prisa y no entiende ese tiempo que requiere la aplicación de la justicia en todos sus términos» JOSÉ ANTONIO NIETO Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía

«Sabemos qué regímenes son los que aplican unas sentencias sumarísimas, en muchos casos sin las debidas garantías», agregó Nieto, incidiendo en el respeto a las «garantías constitucionales», aunque «a veces la sociedad tiene prisa y no entiende ese tiempo que requiere la aplicación de la justicia en todos sus términos».

Aunque el presunto parricida se escudó en el silencio en el juzgado y eludió así dar explicaciones en esta primera fase de la instrucción judicial, su hermano sí hizo manifestaciones públicas y sostuvo que fue un accidente.