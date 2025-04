«La prensa es el pilar esencial de las democracias y está amenazada»

M. Moreno Madrid Miércoles, 10 de noviembre 2021, 22:49 | Actualizado 22:55h. Comenta Compartir

Tras Santiago de Chile (en 2012), Valencia (2015), ciudades de Colombia, en 2017, y Alemania, en 2019, Madrid se encarama como la quinta sede anfitriona, hasta el próximo 12 de noviembre, del V Congreso de Editores de medios Unión Europea-América Latina, un evento organizado por Prestomedia Group y del que es colaborador especial el Grupo Vocento. Tal y como quedó ayer patente durante la inauguración del foro en el Senado, la capital es el escenario esta semana de interesantes mesas de debate que analizan el presente y futuro del sector de los medios de comunicación, y contará con los primeros espadas del gremio para el abordaje de estos asuntos.

En el Antiguo Salón de Plenos de la Cámara Alta, ayer la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, de entrada, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como clausura, atestiguaron que no son tiempos fáciles para la prensa, pero que esta sigue siendo –dijo Albares– «un pilar esencial para la libertad y las democracias» y, en estos momentos, «está amenazada en muchos países», lamentó.

En su labor al frente de la cartera de Exteriores del Gobierno, indicó que en su departamento «la prensa es y será fundamental», sobre todo, porque permite dar alas a los ciudadanos para poder tomar decisiones. «Sin conocimientos, sin información, es imposible decidir», culminó.

Escuchaban directores y editores reunidos por primera vez en la capital de España, donde se congregan desde el pasado día 9 representantes del argentino 'Clarín'; 'La Razón de Bolivia'; el Grupo 'Folha' de Brasil; 'La Estrella de Panamá'; el alemán 'Axel Springer'; la agencia italiana Ansa; el 'Jornal de Noticias' de Portugal; o las agencias españolas Europa Press y Efe y los periódicos 'El Mundo' y ABC, entre otros.

En su discurso inaugural, Narbona agradeció «a todos los medios de comunicación que no han alimentado la interpretación negacionista respecto de la vacunación» contra el la covid-19.

Ella, el titular de la cartera de Exteriores y todos los asistentes rindieron un sentido homenaje a David Beriain, Roberto Fraile (asesinados ambos en Burkina Faso) y todos los «periodistas que se han dejado la vida por trasladar la realidad y la veracidad de lo que estaba ocurriendo en cada momento», y añadió que «lo hicieron rindiendo un verdadero servicio público sin el que no se puede concebir una democracia moderna». Además, el ministro del gabinete de Pedro Sánchez censuró que haya «muchos poderes de todo tipo» que buscan callar la palabra de la prensa. Lo ejemplificó en «los regímenes autoritarios de todo el mundo que persiguen y encarcelan periodistas, pero lo hacen también grupos criminales –apuntó–. Demasiadas veces la independencia de la que hacen gala muy justamente los periodistas en todo el mundo tiene un precio demasiado alto», expresó. Hay nuevos actores en el mundo de internet y las redes sociales que «siembran las minas de la desinformación que estallan cada día», deploró Albares. «Por eso esta cuestión se ha convertido en una preocupación que trasciende cualquier frontera y que obliga a una estrecha coordinación entre países para intentar reducir a este gigante de tantas y de tan diversas caras y cabezas».

Cita de los editores y directores de medios ayer en el Senado.

Asimismo, se presentó un atlas de intereses birregionales sobre los mayores polos de atracción a uno y otro lado del Atlántico: España sigue siendo el país de la UE que más interés despierta en América Latina, aunque en la última década su liderazgo ha decrecido notablemente, dice el estudio, realizado por el Instituto de Prospectiva Internacional a partir de más de 53.000 millones de búsquedas en la Red. Madrid se mantiene también como la ciudad de referencia de ese interés de los ciudadanos del Nuevo Continente.

Vocento, medio anfitrión

Para cerrar el día, Vocento acogió en su sede una cena, como medio anfitrión del congreso. Luis Enríquez, consejero delegado del grupo, animó a los presentes a no amedrentarse ante las grandes plataformas. «A finales de 2017 cuando Artur Gregg Sulzberger es elegido primer ejecutivo del 'New York Times', se le recibe con un 'bienvenido al oficio más difícil del mundo'. Y es una pena porque en 2017 todo empezaba a tener mejor pinta», dijo. Repasó que las «primeras decisiones erróneas» que se tomaron para acometer la embestida de Google fue la de ofrecer contenidos gratuitos e intentar competir con ellas a través del volumen y la medición. Y fueron «equivocadas», objetó, porque no contaban con las personas que más importan: los lectores.

Enríquez explicó que en Españaen 2013, los editores, por primera vez se pusieron de frente al problema y acordaron pedir al Gobierno una regulación. «Tenemos derecho a que las grandes plataformas nos retribuyan. Y el Ejecutivo de Rajoy nos dio la razón. Google News se fue de España. Y no pasó nada. Y así hemos seguidos hasta ahora, poniendo el foco entonces en las suscripciones y en dar valor a lo que habíamos dado de forma gratuita. En la calidad, nos olvidamos del tráfico indirecto, que lo único que hacía era destruir nuestro negocio y alimentar a las grandes plataformas».

En esta tarea lleva Vocento desde 2016, cuando empezó a consumar el viraje en 'El Correo' y 'Diario Vasco'. El CEO de Vocento pronosticó que 2022 será «un año muy duro, pero hay que luchar –apuntó– por unas negociaciones al estilo alemán, lograr el 12% de la facturación a partir de las plataformas que usan los contenidos». «Eso multiplicaría por diez lo que ahora ofrecen», señaló. «Hay que ganar al mensaje de Facebook o Google a medio plazo», desafió.

El turismo, eje vertebrador

Los editores profundizaron en temas como los riesgos del ciberespacio, la amenaza de las 'fake news' y la libertad de expresión en la UE-América Latina. La agenda continuará hoy con una mesa sobre el turismo y su recuperación tras la pandemia, 'leit motiv' del evento bianual y que clausurará el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

También, en el marco de este V Congreso, que cada dos años viaja de continente a continente, los editores de medios se entrevistarán con responsables de Telefónica, Iberia, e incluso tienen programada dentro de una completa agenda una visita al centro de ocio gastronómico más grande de Europa (el Centro de Innovación Gastronómico de Imidra, el CIG, ubicado en Platea).

