Practicar sexo en el coche se ha llegado a multar con casi 5.000 euros El caso de esta semana en Alicante, donde la Policía dio el alto a un vehículo que zigzagueaba y se encontró con una pareja desnuda, no es el primero y, ojo, que dejarse llevar tiene consecuencias

REDACCIÓN Domingo, 10 de julio 2022, 12:19 | Actualizado 12:35h.

Los calores veraniegos dentro del coche pueden pasar factura. Aunque practicar sexo dentro del coche no supone una vulneración de ningún artículo de la Ley de circulación, sí influye directamente otras normas y puede conllevar sanciones. Aunque, eso sí, el lugar y el momento son dos claves que determinarán la cuantía final de la multa.

El cóctel de vehículo, sexo y verano ha saltado esta semana a las noticias en Alicante, donde agentes de la Policía Local de Crevillent no daban crédito de lo que estaban viendo cuando pararon a un vehículo por circular dando bandazos y tocando el claxon. Después de seguirles durante unos metros para darles el alto, vieron que una pareja se encontraba desnuda en su interior. El conductor del turismo, un vecino de Elche, circulaba ebrio y tocando el claxon, mientras la mujer le practicaba una felación.

La pareja declaró que venían de un concierto, aunque no pudieron precisar el porqué iban tocando el claxon de manera continuada. Una vez dieron el alto al turismo, el cual quedó inmovilizado, el test de alcoholemia del conductor dio un resultado positivo de 0'75. Se le ha imputado por vía penal los delitos de conducción temeraria y por quintuplicar la tasa de alcohol permitida.

El juez determinará la culpa, aunque otros casos hay ya en los archivos de los juzgados que han obligado a abrir la billetera a los protagonistas de estas situaciones. La multa más sangrante fue para una pareja de Vitoria. Hace tres años fueron sorprendidos por varios agentes de la Ertzaintza practicando sexo en el interior de un coche detenido en el carril izquierdo de una curva de la autopista AP-68. El imprudente revolcón les salió a 4.800 euros y él pudo librarse de los 27 meses de prisión que solicitaba la Fiscalía. La jueza entendió que no se pudo determinar quién de los dos conducía el vehículo.

Las consecuencias de dejarse llevar por el momento pueden ir más allá de unos cuantos miles de euros y terminar con una pena de prisión. Un juzgado de Segovia condenó en octubre de 2019 a seis meses de cárcel al conductor de un vehículo y a su pareja por practicar sexo mientras circulaba por la autopista AP-6 a su paso por la localidad de Villacastín. Durante el juicio, el hombre y la mujer se declararon culpables y aceptaron la pena que reclamaba el fiscal por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria.

La sentencia estableció que ella «se sentó encima», «abrazándole, con las piernas abiertas, colocándose ambos sobre el asiento del conductor, al tiempo que la acusada realizaba movimientos sexuales». Y, mientras la pareja circulaba por el carril izquierdo de la autopista, adelantando a varios vehículos con una conducción «zigzagueante».

Este tipo de actos no solo pueden conllevar multa si el vehículo está en movimiento. También hay casos en los que ha tocado pagar por mantener sexo con el coche parado. Tal práctica podría constituir un delito de exhibicionismo y provocación sexual, o se podría considerar como una exhibición obscena. Si no se produjese delito, la sanción administrativa leve sería de entre 100 a 600 euros. También algunas ordenanzas municipales lo prohíben, con multas de hasta 3.000 euros. Es el caso de Lugo, donde las opciones pasan por alquilar una vivienda, irse un motel o trasladarse a municipios vecinos, ya que la medida no se aplica si uno se aleja más de 4 kilómetros del centro de la ciudad. La multa en Málaga por practicar sexo a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos, zonas infantiles... asciende a 750 euros.