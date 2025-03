La práctica ilegal de algunos restaurantes en verano Algunos consumidores se han visto en esta situación y no han sabido actuar

«Estoy de vacaciones, he ido a comer a un restaurante y me han dicho que no podía sentarme en ninguna mesa porque voy solo», esto ha ocurrido en algunas de las zonas más turísticas de nuestro país y el motivo, según estos establecimientos, es que ocupar una mesa con un solo comensal supone perder a grupos más grandes y, por tanto, una pérdida económica. Pero, ¿es legal? Desde Facua han querido dejar claro que esta práctica es contraria a la ley: «Consumidores en Acción considera una práctica contraria a la ley el hecho de que haya bares y restaurantes que prohíben a un consumidor ocupar una mesa si va solo».

Aseguran que «limitar el derecho de acceso a un consumidor por el simple hecho de ir a comer sin acompañante y que esto pueda suponer menores ingresos al establecimiento es discriminatorio». Así, la asociación explica que se trata de un posible comportamiento abusivo, ya que el empresario genera un obstáculo desproporcionado para el disfrute por el consumidor del servicio ofertado.

La restricción para ocupar una mesa solo sería legal si las regulaciones locales o regionales de la industria hostelera permitieran explícitamente esta acción por parte de los negocios. Algunas normativas autonómicas sobre protección al consumidor consideran como infracción aquellas acciones empresariales en las que el dueño del establecimiento se rehúsa sin motivo válido a satisfacer las peticiones de los clientes.

Aunque lo cierto es que no es algo que ocurra con mucha frecuencia, desde Facua animan, a cualquier consumidor que sufra una situación como esta, a denunciar este hecho a las autoridades de consumo: «Facua anima a cualquier persona que sea víctima de esta práctica discriminatoria en un bar o restaurante a que denuncie los hechos ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma».

