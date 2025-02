POV: No entiendo hablar a mi hijo en redes

M. Hortelano Martes, 11 de abril 2023, 00:03 | Actualizado 07:03h. Comenta Compartir

Puede que no sigas a tu hijo en redes sociales y, por tanto, no sepas que se comunica con el mundo mediante siglas reconvertidas en palabras. O si lo haces, igual crees que se ha dejado el móvil dentro del bolsillo y se le han escrito solas expresiones sin sentido, fruto de la combinación aleatoria de letras. Pero, no, querido padre. Voy a contarte la verdad. POV: no entiendes a tu hijo en redes sociales, porque no conoces el nuevo lenguaje que manejan los más jóvenes para etiquetar sus vídeos, publicaciones o incluso para hablar. Y no sólo en las redes. Es que a veces, ese nuevo argot ('slang' que dicen los anglosajones) da también el salto a la vida analógica. Así que para que no empieces a ser un NPC en la vida de tus hijos, vamos a tratar de traducir sus expresiones. A lo largo del glosario encontrarás algunas palabras señaladas sobre las que podrás pinchar y escuchar en qué contexto se utilizan. Empecemos por el principio.

Son las siglas que corresponden en inglés a la expresión punto de vista (Point of View). La red social china TikTok las ha puesto de moda para etiquetar los vídeos que se cuentan en primera persona. Pero se usa para casi todo ya. De hecho, hay 769 billones (con b) de contenidos que lo tienen como etiqueta.Se hace de manera sencilla. POV y dos puntos, seguido del título de cualquier cosa que se quiera contar. Por ejemplo: POV: Salir a cenar fuera cuando eres celiaco. Así que cada vez que leas la palabra es porque alguien te está contando una movida tal y como la ha vivido. Vamos, que es el narrador.

De nuevo un anglicismo para referirnos a algo que en castellano tiene su propia palabra. Una imitación, un clon, un duplicado. Y es que en redes sociales se ha puesto muy de moda emplear este término, dupe dupe , para referirse a un producto que tiene las mismas propiedades, diseño o utilidad que otro de un precio superior. Sobre todo en el mundo del skincare (como llaman tus hijos a las cosmética de toda la vida).

A principios de los 2.000 se pusieron de moda los blogs. Las páginas personales de internet en las que cada persona podía elegir la temática sobre la que contar sus propias historias. Una suerte de diarios relacionados con cualquier cosa: de cocina, de crianza, de vinos, de videojuegos… Llegó a haber blogs de casi todo, con periodicidades muy distintas. Pues bien, olvidado ese formato, ahora llega renovado como vídeo. Por ello, ahora se escriben con V, de vídeo. Pero los Vlogs no dejan de ser blogs en movimiento. Hay centenares de influencers contando su vida en vlogs. Algunos, incluso, ha dado el salto a las plataformas en formato docu reality.

Cuidado con no confundirlo con la palabra en inglés para decir cabra, porque quedarás como un boomer. GOAT se corresponde con las siglas de Greatest Of All Times (el mejor de todos los tiempos). Así que se un goat ya no es ser una cabra, sino ser 'el p* amo', el mejor de todos. Ser superlativo. El único en tu especie. Se usa mucho para definir a futbolistas.

No te asustes, que esta es sencilla. Los blind items son los cotilleos de toda la vida, pero sin dar nombres. Artículos de opinión, generalmente, en los que se habla de chismes sin desvelar a qué personas se refiere. Por ejemplo: una conocida cantante francesa se ha echado un novio famoso por haber compartido película con otra famosa cantante norteamericana.

Cuando por fin te acabaste el curso del inglés con mil palabras y descubriste que beef es ternera en inglés, de repente llegan los streamers y le cambian el significado y la manera de utilizar la palabra. Ya se utilizaba, pero se puso muy de moda con el lanzamiento de la sesión 53 de Bizarrap (es un productor musical, por si esto tampoco lo sabes) y Shakira. Sí, esa en la que la cantante pone a parir a Piqué, su expareja. Pues bien, eso, ahora se llama echar o tirar beef beef . La expresión viene del mundo del trap, pero seguro que tus hijos ya la usan.

Cuando algo les parece bonito a los más jóvenes, ya no lo expresan así. Ni dicen que algo es bello, o chulo. Ahora las cosas son 'aesthetic' 'aesthetic' . De hecho, el término ha llegado para liderar incluso un estilo de vida, una corriente del bonitismo. Hay muros de instagram aesthetic a los que yo llamaría apañados. Fotos tan producidas que parecen salidas de un estudio. O imaginarios preciosos que ahora se dicen de otra manera. ¡Qué aesthetic!

Para entender esta expresión te voy a poner un ejemplo, que me resulta más fácil hacerlo así. Imagina que un político hace unas declaraciones sobre una ley. Esa norma te parece mal, sin haberte informado demasiado. Pones un tuit quejándote. Pero, de repente te das cuenta de que sus efectos te benefician o no te parece tan mal. Ese tuit se habrá convertido en un hot take. Una declaración controvertida que hacemos sin pensar.

Igual cuando tú acumulas un par de fotos de una misma serie y las publicas en tu recién estrenado Instagram, lo llamas carrusel. Tus hijos, probablemente publican un photodump photodump sobre su día, sobre su cena o sobre su último viaje.

Ser un NPC (Non playable character) puede ser algo bueno o todo lo contario. Depende de lo que te guste el protagonismo. Porque ser un actor secundario puede significar que no pintas nada en la historia (eres un mero figurante) o que la cosa no va contigo. Así que cuidado si tus hijos, sobrinos o alumnos te dicen que eres un NPC.

Ser una gyal no significa ser la cantante Bad Gyal. Ya me gustaría a mí. Ser una gyal gyal es, ni más ni menos que ser una chica, una amiga, una más del grupo. Lo que los padres dirían: ser de la pandilla, de la cuadrilla. En una de sus canciones más famososas, Despechá, Rosalía ya alude a sus «gyales».

A los más jóvenes les encanta enseñar cómo se han vestido para el día a día o para un evento. De hecho, hay ya una palabra muy asentada para sustituir a vestimenta o modelito. Se trata del 'outfit'. Pues para enseñar cómo te arreglas, te maquillas, te vistes… se usan las siglas GRWM GRWM . Corresponden a las siglas de Get Ready With Me. De hecho, es ya un tipo de contenido muy extendido, porque quienes lo generan, porque van contando historias personales o los pasos que van dando mientras se acicalan.

Son las siglas de una expresión francesa equivalente a un chico de la calle (Mec De La Rue). Un chaval de barrio. Se hicieron populares gracias al rapero Morad, que se las puso de nombre a su primer disco. Ahora, se usan para referirse a los chavales que acne vida en el barrio, en la calle.

Sería facilísimo decir «envíame un mensaje», pero los más jóvenes se decantan por la opción más corta y, por supuesto, en inglés. Así que si alguien te dice envíame un DM (Direct Message) o hablamos por DM, quiere decir que le escribas por privado.

Las siglas de For Your Page, son una de las etiquetas más usadas en TikTok como ayuda para posicionar tus vídeos en la pestaña «Para ti». Esa en la que el algoritmo elige qué historias te muestra, sin necesidad de que sigas a esa gente. Así que usal el hashtag #FYP puede hacerte entrar en esa pestaña y, por tanto, ser más visible.

Dos etiquetas que posicionan muy bien las fotos o vídeos de looks. La primera OOTD (Outfit of the day), porque se refiere a la ropa que te pones ese dia y que quieres enseñar a tus seguidores o a los que no te siguen pero sí están interesados en ese tema y buscan la etiqueta. La segunda POTD (Photo of the day), para destacar la imagen que quieres posicionar ese día y entrar a competir con las del resto de creadores de contenido.

Una especie de abreviaturas de tres términos anglosajones. GR8 para referirse a 'Great' (genial), aprovechando la pronunciación de ocho en inglés (eight). H8 para decir 'hate' (odio en inglés). Ahora, en redes, en lugar de recibir malos comentarios o malas opiniones «se recibe hate» hasta el punto de que te pueden «cancelar». Es decir, anularte. Y por último, M8, para decir 'mate', colega en inglés.

