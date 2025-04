Las potencias mundiales plantean en Roma el reto de las emisiones cero en 2050

darío menor Corresponsal. Roma Jueves, 28 de octubre 2021, 00:05 Comenta Compartir

Emisiones cero en 2050: ese es el ambicioso objetivo de la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Roma. Son precisamente los países más desarrollados del mundo y que forman parte de este selecto club los responsables de tres cuartas partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que un compromiso por su parte puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra la emergencia climática. El Gobierno italiano, que ejerce este año la presidencia de turno del G20, trata de llevar las negociaciones en ese sentido para intentar así salvar también la cumbre del clima de Glasgow (Cop26), que echará a andar una vez terminado el encuentro de los líderes mundiales en Roma, la primera cita presencial de estas características tras la irrupción de la pandemia de coronavirus.

Habrá dos significativas ausencias en la Ciudad Eterna que hacen pensar que será difícil que el primer ministro italiano, Mario Draghi, convenza a las naciones no europeas del G20 de que hay que acabar con las emisiones antes de 2050. Ni el presidente chino, Xi Jinping, ni tampoco el ruso, Vladímir Putin, viajarán a Italia, aunque seguirán el desarrollo de las reuniones por videoconferencia y estarán representados por sus respectivos ministros de Exteriores. China es el país más contaminante del mundo con el 28% de las emisiones globales, mientras que Rusia ocupa el cuarto lugar de esta ignominiosa lista, con casi el 5%. Ninguna de estas dos potencias está dispuesta a que la lucha contra la emergencia climática comprometa su desarrollo económico, una posición que comparte India, la tercera nación más contaminante (7% de las emisiones), pero cuyo primer ministro, Narendra Modi, sí estará presente tanto en el encuentro del G20 de Roma como en la Cop26 de Glasgow. Parece difícil que estos tres países vayan a aceptar la fecha de 2050 planteada por Italia.

«Sin la implicación de las mayores economías mundiales no podremos respetar los acuerdos de París y mantener el calentamiento global por debajo de un grado y medio», advirtió Draghi, que lleva meses de llamadas telefónicas con los líderes mundiales para intentar que la cumbre de Roma no quede en papel mojado. «La crisis climática solo podrá gestionarse si todos los principales actores globales deciden actuar de modo incisivo, coordinado y simultáneo», señaló. Naciones Unidas respalda sus alarmas: si no hay un recorte drástico en las emisiones, la temperatura global en el planeta aumentará 2,7 grados antes de que acabe el siglo, lo que tendría consecuencias catastróficas para la población mundial.

El gran aliado de Draghi en esta cumbre será el presidente estadounidense, Joe Biden, que ha hecho de la lucha contra la emergencia climática una de sus banderas tras el tosco negacionismo de su antecesor, Donald Trump. Biden, no obstante, no tiene el camino expedito en su país, pues no faltan las voces que critican el elevadísimo coste de la transición ecológica y cómo puede debilitar a Estados Unidos en su pugna por mantener el liderazgo mundial frente a la pujanza de China. El inquilino de la Casa Blanca, en cualquier caso, es favorable al compromiso de lograr las emisiones cero en 2050.

Además de la emergencia climática, la otra gran cuestión que se tratará en la cumbre del G20 de Roma es cómo dar carpetazo a la pandemia. Para ello hará falta que las naciones más desarrolladas cumplan con sus compromisos anteriores y entreguen las vacunas prometidas a los países más pobres. La cumbre de ministros de Sanidad de los países más desarrollados celebrada en la capital italiana en mayo ya subrayó esta necesidad, pero hasta ahora solo ha llegado el 20% de las dosis esperadas. Un reciente estudio de Unicef ha desvelado que los miembros del G20 han recibido una cantidad per cápita de sueros contra la Covid-19 15 veces superior a la de los países del África subsahariana. «El desigual acceso a las vacunas no está frenando solo a los países pobres, sino a todo el mundo. Es fundamental recordar a los líderes que en la carrera contra el Covid-19 o ganamos todos o perdemos todos», comentó Henrietta Fore, directora general de Unicef. También se espera que esté sobre la mesa la necesidad de tomar medidas para estar mejor preparados en caso de que surja una nueva pandemia.

Otro tema significativo que estará presente en las negociaciones será la ratificación del establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Planteada por la Administración estadounidense, esta propuesta fue asumida por el G20 durante el encuentro de ministros de Finanzas celebrado en Venecia el pasado mes de julio.

5.000 policías para controlar las protestas Más de 5.000 policías se encargarán este fin de semana de la seguridad durante la cumbre del G20 de Roma, en la que no faltarán las protestas. Se esperan manifestaciones de los activistas contra la emergencia climática de 'Fridays For Future', así como de trabajadores italianos de empresas en crisis y de varias ONG, que protestarán contra la dificultad de los países con menos recursos económicos para acceder a las vacunas contra la Covid-19. El encuentro de los líderes mundiales tendrá lugar en el barrio del Eur, a las afueras de la capital italiana, que estará blindado a partir de mañana.

Temas

Cumbre del Clima