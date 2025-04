Los pollos de cigüeña que comen en vertederos se alimentan mejor

Los pollos de cigüeña blanca ('Ciconia ciconia') alimentados con comida procedente de los vertederos urbanos presentan mejor estado nutricional que los que son alimentados con ... productos más naturales. Así lo demuestra un estudio realizado por un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores de la Universidad de Lund (Suecia), el Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos -del que forman parte la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, la Universidad Complutense de Madrid y SEO Birdlife.

Para este estudio, realizado durante dos años, se tomaron muestras de pollos de cigüeña blanca de diez colonias distintas localizadas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Una primera conclusión es que el estado nutricional de los pollos de cigüeña blanca alimentados con comida procedente de vertedero es mejor, con valores más altos de colesterol, triglicéridos y urea, lo que sugiere una mayor tasa de alimentación. Además, valores más altos de colesterol HDL -el conocido como colesterol bueno-, demuestran que el estado nutricional es mejor cuanto mayor es el uso del vertedero. Ello indica que, a pesar de los problemas de salud potenciales derivados de un mayor nivel de metahemoglobina en sangre y de una mayor prevalencia de bacterias intestinales multirresistentes, este tipo de alimentación artificial resulta ser relativamente beneficiosa a nivel individual para la cigüeña blanca.

Fuera del peligro de extinción

Otra conclusión es que la utilización de vertederos como fuente de alimento por la cigüeña blanca está directamente relacionado con la distancia a éstos. El trabajo, publicado en la revista científica Science of the Total Environment, ha evaluado el efecto potencial del uso de los vertederos como fuente de alimentación sobre el estado de pollos de cigüeña blanca, centrándose en la evaluación del estado nutricional y el balance oxidante, este último por ser muy sensible a la calidad de la dieta y la presencia de tóxicos. Hasta ahora, diversos estudios habían puesto de manifiesto las ventajas del uso de vertederos en cigüeñas a nivel poblacional pero había pocos datos sobre los efectos de este comportamiento a nivel individual, es decir, sobre la fisiología de los animales.

Curiosamente, la población de cigüeña blanca estuvo en peligro de extinción a mediados del siglo XX por la alteración de su hábitat natural pero esta especie se ha recuperado gracias, precisamente, al uso de los vertederos como nueva fuente de alimento.