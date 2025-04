Policías locales llevan al altar a una novia que se quedó sin coche

Álvaro Frías | Juan Cano Málaga Martes, 3 de mayo 2022, 11:35 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

José y Dani sirven juntos a diario. En los 25 años que llevan en la Policía Local de Málaga han metido en el coche patrulla de todo. Delincuentes de distinto tipo, personas ebrias a las que han acompañado a su casa y hasta a embarazadas a punto de dar a luz. Sin embargo, este domingo 1 de mayo fue la primera vez que subieron a una novia, a la que tuvieron que acompañar hasta el altar después de que se le averiara el coche.

Esa mañana Lidia se había levantado temprano, era el día más especial de su vida. Se vistió de novia, agarró a su madre del brazo y se subió al coche rumbo a la finca el Portón, en Alhaurín De la Torre, lugar en el que se iba a celebrar la ceremonia nupcial. El vehículo era un Jaguar color negro de época. Todo un clásico para lucir en un día tan especial. Se montó en el coche sobre las 13.00 horas, ya llegaba un poco tarde al enlace, pero ya se sabe que las novias siempre se hacen esperar.

Sobre esa hora, José y Dani, que están destinados en la Jefatura de Churriana, regresaban de un servicio en el aeropuerto. Entonces el coche de Lidia se averió y el destino puso a los policías locales en su camino para que la auxiliaran. Los agentes observaron el Jaguar averiado en la carretera de Coín y se detuvieron. En ese momento conocieron a Lidia, que les explicó su situación. Iba acompañada de su madre y de una pequeña camino de la finca de Alhaurín, donde les esperaba el novio junto a todos los invitados.

Los policías locales la tranquilizaron y le dijeron que buscarían una solución. Sin embargo, no iba a ser tan sencilla. Los agentes llamaron a los servicios de taxi, pero en ese momento no había ninguno disponible en toda la ciudad. De hecho, la centralita ni descolgaba el teléfono. El tiempo no dejaba de correr y los nervios aumentaban entre los que aguardaban a la novia. Fue entonces cuando los policías locales solicitaron permiso a su jefe para llevar a la novia hasta la ceremonia.

Con la respuesta afirmativa, los policías fueron rápidamente a la jefatura y cambiaron el coche que llevaban, ya que estaba equipado con una mampara de seguridad y es el que se usa para el traslado de detenidos. La novia estaba en apuros, pero no arrestada. Una vez con el coche patrulla correcto, subieron a la novia y la llevaron hasta Alhaurín. Allí los recibieron el novio y todos los invitados, que se quedaron sorprendidos al ver el vehículo en el que llegaba la novia.

Entre sirenas y con algo de retraso, la novia llegó a tiempo para casarse y, sobre todo, con una anécdota que seguro que no olvidará jamás. Lidia no dudó en mostrar su agradecimiento a los agentes y a todo el Cuerpo por su labor de servicio con los malagueños.

