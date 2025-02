El oso pocho vuelve con collarín

R. C.

Antonio Paniagua Madrid Martes, 3 de enero 2023, 19:31

Pesadilla para unos y motivo de chanza para otros, el oso perjudicado regresa. Después de una larga convalecencia y no sin sufrir insoportables dolores cervicales, el oso polar retorna con collarín a la parranda navideña. Para entender este episodio, que necesita una prolija explicación, hay que remontarse al año pasado cuando a alguien se le ocurrió que un figurante disfrazado de plantígrado desfilara en la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz.

El muñeco debutó en el desfile con tan mala fortuna que el cuello parecía dislocado. No es que el actor tuviera tortícolis, sino que el disfraz adolecía de un defecto técnico. El caso es que la imagen torturada del gigantesco peluche y su pescuezo desató burlas sin cuento y se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, a algunos no les hizo ni pizca de gracia, especialmente al ayuntamiento, que consideró que un oso tan desgarbado no representaba a la ciudad.

Pese a las peticiones para que el oso perjudicado hiciera un bis este año en la cabalgata, una solicitud que llegó a recabar 5.500 firmas, la propuesta cayó en saco roto. «Es cierto que en su momento nos reímos mucho, pero una cosa es ser graciosos y otra es ser pesados», dijo en su día la concejal de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, para desestimar la petición.

Una cosa es que los adultos se cachondearan con el colega venido del Polo y otra que la broma impidiera el jolgorio de la chavalería, que está más por labor de recibir caramelos y juguetes. Además había otro argumento de peso: a los munícipes les parecía que el oso era demasiado cutre y deslucía la fiesta.

Pero los admiradores del oso descoyuntado no cesan en su empeño y el lunes volvieron a la carga. La asociación de vecinos El Carmen de los barrios de El Mentidero y San Lorenzo invitó al enfermo a su caravana y el animal acudió a la cita complacido y algo más recuperado. Lo hizo esta vez con piel de plástico hinchable.

Lo importante del caso es que el oso se ha hecho otra vez viral, lo cual demuestra que no hace falta que sea carnaval para que la gente se apunte al choteo. Quien está disfrutando lo suyo a cuenta de las idas y venidas del oso es José Guerrero Roldán 'Yuyu', locutor de radio y autor de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el artífice de la campaña para que volviera el héroe. También está muy interesada en su regreso Pepe Pinreles, una firma de calcetines que vendió 3.000 pares con la imagen de la bestia en apenas 72 horas.