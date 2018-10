Pobres trabajadores El 14,1% de las personas que tienen un empleo en España se encuentra en riesgo de pobreza. Apenas ganan lo suficiente para llegar a fin de mes, y muchas veces ni eso JAVIER GUILLENEA Lunes, 22 octubre 2018, 13:25

La pobreza se ha socializado. Ya no hace falta ser pobre de solemnidad para serlo. No es necesario ser marginal, extranjero o excluido -o las tres cosas a la vez- para pasarlas canutas. Hay pobres que no se mueren de hambre ni piden limosna por las esquinas, pero con el dinero que tienen no pueden llegar a fin de mes. El 33% de los diez millones de personas que están en riesgo de pobreza en España tienen un empleo con un salario tan bajo que les sitúa en el límite de la desesperación.

Son los llamados trabajadores pobres, un término que define a una nueva clase social de ciudadanos que han cumplido con todo lo que se espera de ellos, pero no han recibido lo que ellos esperaban. El último informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España revela que el 14,1% de las personas que trabajan en nuestro país se hallan en situación de riesgo de penuria. Según el estudio, «no es el desempleo lo que define a la pobreza» ya que «el grupo más numeroso es el de las personas ocupadas». Solo el 26,5% de los pobres mayores de 15 años, uno de cada cuatro, está en paro.

Estos datos revelan que la crisis económica ha modificado el perfil de los pobres en España, que han ascendido peldaños hasta alcanzar a sectores de la población que hasta hace poco se sentían a salvo. Si antes la antesala de la pobreza era para una persona la pérdida de su empleo, ahora ya no hace falta perderlo para ingresar en el grupo de riesgo. Tener un trabajo ya no es un salvoconducto para evitar la pobreza. La precariedad laboral y los bajos salarios han hecho estragos.

«Los datos dicen que cualquier empleo no protege contra la pobreza»

En 2013 la cifras del paro comenzaron un proceso de reducción que se han mantenido hasta hoy. Por el contrario, las tasas de pobreza de la población ocupada han aumentado notablemente en el mismo periodo de tiempo. Los autores del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza achacan este incremento «al aumento de la población ocupada a tiempo parcial, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y la reducción en el tiempo de duración de los contratos».

La extensión de los empleos a tiempo parcial coincidió en el tiempo con la disminución del desempleo y el aumento de la pobreza entre los trabajadores. En cuanto al poder adquisitivo, la ganancia media por trabajador entre 2012 y 2016 aumentó el 1,9% mientras que el IPC en este período creció el 4,8%. Respecto a la duración de los contratos, el porcentaje de los de tiempo parcial se ha elevado más de cinco puntos entre 2011 y 2016. «Todas estas cuestiones ponen de manifiesto que no cualquier empleo protege de la pobreza», concluye el informe.

Según los últimos datos publicados por la OCDE, España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres. Se encuentra detrás de China, que encabeza el ranking, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. En la parte baja de la tabla se encuentran Irlanda, donde solo un 3,5% de los trabajadores sufren pobreza; Alemania, República Checa, Finlandia o Dinamarca. España es el único país europeo que aparece en los primeros diez puestos entre miembros de la OCDE.

El trabajo no es el único que no protege contra la pobreza. Tampoco lo hacen los estudios, pese a que sí proporcionan mayores instrumentos para salir hacia adelante. Una parte importante de la población en situación de riesgo está formada por españoles (81%), adultos (61%) y con nivel educativo medio (56%) o superior (13,8%). Hay 1,7 millones de pobres con estudios universitarios para quienes la recuperación económica no ha supuesto una mejora. Las cifras de graduados que sufren esta situación se mantienen constantes desde 2014.

La conclusión a la que llegan los autores del informe es desalentadora. «Los datos obligan, nuevamente, a cuestionar la idea de que el mejor antídoto contra la pobreza es el trabajo, cualquier trabajo». No puede interpretarse esto, añaden, «si desde que ha comenzado la recuperación la tasa de pobreza de los trabajadores se ha incrementado drásticamente al menos en cuatro puntos porcentuales».

De ello saben mucho las personas que hablan en estas páginas. Saben lo que es trabajar sin más horizonte que el de sobrevivir y con miedo a perder el empleo. Viven pendientes de unos números que nunca les cuadran.