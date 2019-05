Por un plan contra el tabaquismo Los fumadores se maldicen, se hablan mal a diario, a cada instante acrecentando ese malestar hasta el infinito, sintiendo más impotencia y más fracaso y acabando por aceptar como joyas las cadenas de su vida dedicada al consumo de tabaco, pensando que «de algo hay que morir», antes de pensar que «por algo hay que vivir» MANUEL BARRAGÁN RODRÍGUEZ Médico especialista en conductas adictivas Viernes, 31 mayo 2019, 23:18

Leía estos días una reflexión de una compañera de profesión y curtida por su trabajo, tras la repentina desaparición de un familiar, 16 años antes de lo previsto y tras otros tantos más de mucho sufrimiento, lo que solemos llamar una muerte inesperada, a destiempo y tras una larga enfermedad. No, no, no penséis que es el cáncer del que tanto hablamos y escribimos. Es una enfermedad 'rara'. Rara para la sociedad que en una tercera parte de sus integrantes la mantiene diariamente diciendo... «fumando espero».

Es rara para nuestros dirigentes políticos, que velan por los servicios públicos y no la ven ni la prevén, y por ello no hacen planes para prevenirla, atajarla, aliviarla o tratarla. Por ello no aparece en ningún programa electoral de ningún partido que se precie con posibilidades de gobierno. Así no tendrían que cumplirlo.

Nuestra querida Extremadura es una buena muestra de ello, siendo la única comunidad autónoma que no tiene un plan para abordar el Tabaquismo que, desde 2005, se contempla en la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, reformada en la actual ley 42/2010.

Rara para quien la padece, que no sabe en qué consiste y sigue pensando que... «de algo hay que morir» y que eso que hace el tabaco «no es para tanto», son modas y ahora la moda es la de no fumar.

Es rara para los sanitarios, que ni la estudian, ni la consideran y que, por supuesto, tampoco son ajenos a ella y hacen que se sientan incapacitados cada vez que la huelen cerca, aunque desafortunadamente aún no la intuyen y no la certifican cuando ya dejamos de existir.

Rara para todos, incluidos los excluidos, los pobres, los presos, los parados, las personas a las que nadie quiere.

Leía esa reflexión en la que esa compañera hablaba del «descontrol» de la conducta de su familar como persona fumadora desde su juventud y que no quería dejar de serlo. Hablaba de un largo tiempo de evolución, de un largo peregrinar que, en la mayoría de los casos, empieza antes de la mayoría de edad, esa edad en la que ya podemos abortar o votar, esa edad en lo que prima es la sensación de libertad.

Hablaba de unas posibles patologías simultáneas aún sin diagnosticar. Hablaba de una sensación de fracaso, mezcla de frustración y de impotencia al comprobar de primera mano la orfandad que dejan los fumadores cuando se van porque «una maldita enfermedad»les pasa una factura que no esperan pero que tienen que pagar como doble: Primero, diariamente con dinero, y más tarde con la salud que han perdido tras un tiempo impasible. Y que la sociedad en muchas ocasiones suaviza para aceptarla sin tratar («Vivió como quiso»), y por supuesto que normaliza y acepta («Nunca hubiese dejado de fumar»), y que en otros casos sobreestima y refuerza («Le gustaba fumar»), aunque sea de una manera torticera y engañosa, más bien manipulada como se dice hoy en día, porque las personas que fuman no saben que acabarán siendo personas enfermas.

Son personas enfermas que no fuman porque quieren o lo han elegido. No, no está dentro de su imaginario el poder elegir. Esas personas están con su salud resquebrajada y no fuman porque les entretiene o disfrutan cuando lo hacen, o porque no son capaces de dejar de hacer eso que quieren. No lo hacen simplemente porque son personas y sienten algo, y digo sienten 'algo', que es miedo, una emoción que les atenaza o les paraliza su acción y que, sobretodo, se retroalimenta cada vez que oyen, leen o saben de alguien que muere o contrae otra «maldita enfermedad», pero sienten y padecen con más miedo aún, miedo que hace que piensen: «No soy capaz de hacerlo», y siguen y siguen el camino fácil, calada tras calada, cigarrillo tras cigarrillo, paquete tras paquete, cartón tras cartón, ahora kilos tras kilos.

Sienten y piensan que pronto les tocará a ellos, se revuelven en su inacción y siguen intoxicándose. Resienten y repiensan que no se sienten capaces de dejarlo y no lo hacen.

Se maldicen, se hablan mal a diario, a cada instante acrecentando ese malestar hasta el infinito sintiendo más impotencia y más fracaso y acabando por aceptar como joyas las cadenas de su vida dedicada al consumo de tabaco, pensando que «de algo hay que morir», antes de pensar que «por algo hay que vivir».

Se sienten una persona fracasada, sucia, culpable, avergonzada, incierta. Es cada vez más esclava aunque acepte esa pérdida de libertad sin hacer que nada cambie, sin exigir que alguien tiene que ayudarnos y sin tener a nadie preparado para darle esa ayuda que en algún momento necesitará.

El Tabaquismo es una enfermedad adquirida perfectamente prevenible y tratable con éxito en la que el fumador es la pieza más importante.