El pistolero de Sant Hipòlit esconde el arma homicida

Cristian Reino Barcelona Martes, 2 de mayo 2023, 16:48 Comenta Compartir

El presunto autor del asesinato a tiros de un chico de 15 años el domingo pasado, tras una discusión en el municipio de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), sigue sin soltar prenda. No lo hizo ayer en la comisaría, después de ser detenido, ni lo ha hecho este martes, en presencia de la comitiva judicial y policial que se ha desplazado a su domicilio para tratar de reconstruir los hechos.

Dani Montes, de 40 años, fue arrestado tras una larga persecución, por el asesinato de Aleix, un joven de 15 años. El chico estaba de celebración por la conquista hace una semana de la Copa de Europa por parte del Club Patí Voltregà-Stern motor, junto a cinco amigos. Vivía en Roda de Ter y los fines de semana se desplazaba a Sant Hipólit.

El presunto asesino ha sido conducido a su domicilio en busca del arma del delito, una pistola con la que presuntamente disparó dos balas que mataron a la joven víctima. En el primer registro, no obstante, los investigadores no han hallado el arma. Los Mossos recibieron el aviso hacia las 5 de la mañana del domingo al lunes. Fueron informados de una pelea en la calle. Cuando llegaron, se encontraron a la víctima herida de extrema gravedad por arma de fuego. Murió poco después.

El presunto homicida huyó de la zona. Siete horas después fue detenido en un bosque cercano a la pequeña localidad de la provincia de Barcelona. Fue arrestado sin poner oposición. No iba armado. Desde entonces guarda silencio y no ha querido desvelar dónde guarda el arma del crimen. Está asistido por una letrada de oficio. En su casa, los investigadores no han encontrado lo que buscaban. Solo un perro. En la pequeña localidad de 3.000 habitantes, sus vecinos le describen como un tipo conflictivo. Ha tenido problemas con las drogas. Nadie en el pueblo se explica qué pasó la fatídica madrugada del domingo. Cuando Aleix pasó por delante de la casa del presunto homicida, empezaron una discusión. Sacó su pistola y descerrajó dos disparos que acabaron con su vida.

Este martes, a las 7, Sant Hipólit rendirá un homenaje a Aleix. El consistorio ha decretado dos días de luto. «En nombre de todo el pueblo y desde el consistorio, manifestamos nuestro profundo dolor y el más sentido pésame a la familia y a las amistades», ha expresado el Ayuntamiento. A las 7, todo el pueblo guardará un minuto de silencio.