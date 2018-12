Un pisito en el subsuelo El director de cine Chico Morera, en su búnker, que ha acondicionado como estudio. :: r. c. Chico Morera tiene un búnker en las afueras de Barcelona que acaba de estrenar. Es algo húmedo, pero perfecto porque no necesita insonorización ANTONIO PANIAGUA Lunes, 10 diciembre 2018, 08:23

Con la Guerra Fría proliferaron los búnkeres como hongos en el estiércol. La caída del Muro de Berlín no supuso una distensión en el ánimo de la gente, sobre todo de los más acaudalados, que se prepararon para resistir la catástrofe. El miedo al apocalipsis nuclear se ha atenuado, pero sigue vivo. Hay enemigos a patadas. Cuando no es Irán, emerge Corea del Norte. El temor a la radiactividad es suplido a veces por las riadas, los terremotos, el calentamiento global y supersticiones varias, como la que recorrió el mundo en 2012, cuando las profecías mayas predecían la desaparición de la Humanidad. Sin embargo, sin necesidad de ser un espíritu medroso, hay quien ve en los refugios subterráneos una oportunidad. Es lo que ha hecho Chico Morera, un realizador de cine independiente que vio las ventajas de acomodarse en un fortín en el subsuelo. «Lo he acondicionado como estudio para trabajar en mi campo, el audiovisual. Me ha costado lo mismo que un local en Barcelona, con el aliciente de que me ahorré el problema de la insonorización», asegura el cineasta, autor de 'Natalie_Net' y 'Blood Room'.

Sobre el papel, el búnker de Morera consta de 200 metros cuadrado, si bien los estrictamente útiles se reducen a 60, más una habitación que puede servir de despensa o trastero. El problema de vivir en un espacio excavado en la tierra es que el refugio rezuma mucha humedad, un inconveniente que Morera cree haber solucionado instalando equipos que drenan el agua y deshumidificadores. «Cuando no los teníamos conectados, llegamos a recoger hasta cuatro litros de agua al día. Ahora la cosa se ha estabilizado y la temperatura es de 23ºC».

El cineasta se enteró de que se subastaban búnkeres gracias a un amigo aficionado a la historia militar, quien a su vez leyó la noticia en la 'deep web', en el internet profundo. Una empresa suiza ideó un proyecto para edificar viviendas, cada una de las cuales estaría dotada de un recinto fortificado. No era ninguna extravagancia, pues en el país helvético, desde los años sesenta, la ley obligaba a los habitantes a tener un refugio atómico bajo el suelo de las casas nuevas. Al final la inmobiliaria hizo los búnkeres, pero no los apartamentos. Pese a ello, los habitáculos se vendieron. Chico Morera compró el suyo en una venta pública a los anteriores dueños, quienes lo tenían alquilado y se querían deshacer pronto de su propiedad. «Mientras estaban fuera, el búnker fue 'okupado' por alguien que levantó una pared y se dedicó a plantar marihuana. Los propietarios se dieron cuenta porque al entrar vieron que el espacio era de repente más pequeño».

Atricherados bajo tierra

Sin llegar al ejemplo de Suiza o de Albania, país agujereado como un queso gruyer por 750.000 asilos de hormigón, España no escapa a la manía de atrincherarse bajo tierra. La empresa ABQ había construido hasta 2017 unas 400 viviendas con sus correspondientes refugios.

Al principio, Chico Morera sintió algo de claustrofobia, una percepción que se desvaneció y que fue sustituida por el placer de no oír ni un ruido, algo fundamental en el trabajo del director. Por añadidura, el búnker está perfectamente ventilado. Hace tres semanas lo estrenó y, por el momento, ha trasladado los enseres imprescindibles: el ordenador, su cámara y unos cuantos focos, además de una cama para poder descansar si la jornada laboral se prolonga más de lo debido.

Después de siete meses de obras, el inquilino se encuentra muy a gusto en su estudio, dotado de luz y suministro de agua. Está emplazado en un lugar accesible a las afueras de Barcelona, del que prefiere no dar más detalles. Con todo, algunas veces le acecha la inquietud de desconocer qué puede esconderse detrás de algunos pasillos y puertas aún no explorados. «Si me va bien, siempre puedo ganar espacio haciendo obras», alega Morera, quien durante la remodelación se ha encontrado con cosas insospechadas, como un maletín lleno de cacharros diversos. También se ha topado con enormes tanques de agua que necesitarían una puesta a punto.

La empresa ABQ lleva 35 años horadando el suelo para dar cobijo a los deseosos de no perecer en una hecatombe nuclear, lo que significa que la demanda existe. Estos emplazamientos suelen instalarse en viviendas de lujo. En Suiza, las fortalezas antinuclares están dotadas de aparcamientos, salas de bricolaje y de entrenamiento. Su abundancia es tal que se suelen alquilar como locales de ensayo.