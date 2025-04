Piojos: mitos y verdades que debes conocer

Irene Toribio Sábado, 5 de octubre 2024, 15:04 Comenta Compartir

Los piojos, esos pequeños parásitos que causan picazón y molestias, y que se vuelven especialmente tediosos. Estos insectos han estado presentes durante siglos y, a lo largo del tiempo, se han generado numerosos mitos alrededor de ellos que en numerosas ocasiones causan estigmas innecesarios e incluso vergüenza. Con la llegada del colegio, es bastante frecuente que los pequeños de la casa lo sufran, y por eso, desde la Organización de Consumidores y Usuarios han querido desmitificar las ideas más comunes sobre los piojos y ofrecer verdades respaldadas por la ciencia.

Cinco afirmaciones que no son ciertas

1. El vinagre acaba con los piojos

El vinagre es el remedio casero típico contra piojos y liendres, pero no resulta eficaz. Se dice también que este remedio casero ayuda a disolver el pegamento que tienen las liendres y así eliminarlas más fácilmente, pero los estudios dicen que tampoco es eficaz.

2. Los piojos prefieren el pelo limpio o los tienen las personas con mala higiene

Los piojos no discriminan entre el cabello limpio o sucio, es más, cualquier persona, sin importar su higiene, puede tener piojos. La aparición de estos parásitos no tiene nada que ver con la higiene personal.

3. Saltan de una cabeza a otra

Los piojos no vuelan ni saltan. No tienen alas, por lo que no pueden volar, y tampoco tienen la capacidad de saltar como otros insectos, por ejemplo las pulgas. Estos pasan de una cabeza a otra por contacto directo, por eso los niños son más propensos a cogerlos, por su forma de interactuar o jugar con otros niños.

4. Los piojos se contagian por usar objetos comunes

El contagio por uso compartido de efectos personales, como gorros, cepillos para el cabello o ropa de cama, no se ha demostrado, pero se aconseja evitarlo por precaución. Tampoco los trasmiten las mascotas u otros animales.

5. Los tratamientos no sirven para acabar con los piojos

Ningún tratamiento es eficaz al 100%, y con algunos los piojos pueden hacerse resistentes. Por ejemplo, ya hay documentadas resistencias a la permetrina o el malatión. El mal uso de estos insecticidas, no dejarlos actuar el tiempo recomendado o usarlos para prevenir, contribuye a la creación de resistencias.

Además, has de saber que los piojos no transmiten enfermedades en los humanos. Aunque son molestos y pueden causar irritación debido al rascado excesivo, no representan un peligro grave para la salud.

Lo que sí sirve para prevenir brotes de piojos

Para prevenir un contagio de pediculosis revisa regularmente la cabeza de los niños, apuntan desde OCU. Especialmente cerca del cuero cabelludo, en las zonas críticas donde los piojos suelen poner sus huevos (las llamadas liendres): en la nuca, las sienes y junto a las orejas. Hazlo además con buena luz, avanzando meticulosamente, mechón a mechón.

Utiliza una lendrera, y mejor hazlo después de aplicar sobre el cabello un acondicionador, para evitar los tirones y facilitar que el peine se deslice mejor.

No uses productos antipiojos para prevenir. Los insecticidas sólo son efectivos si hay piojos vivos, y para que actúen necesitan estar el tiempo necesario y en una cantidad adecuada.

