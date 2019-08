Pies, para qué os quiero En vez de cuidarlos los maltratamos. Solo nos acordamos de ellos cuando nos duelen JAVIER GUILLENEA Miércoles, 7 agosto 2019, 10:12

No es fácil ser un pie. Llevan una vida arrastrada, siempre lejos de las manos, que esas sí que tienen oportunidades para lucirse. Pero ahí abajo, en la oscuridad de los zapatos, con un trozo de tela como mortaja, no hay manera de destacar. Es una existencia de galeote la de los pies, que se ven obligados a sostener todo el peso del cuerpo sin más recompensa que las horas en horizontal, las del sueño reparador. Y eso si no es invierno porque, por desgracia para ellos, cuando hace frío son los primeros en congelarse. Peor suerte no han podido tener los pobres. Están en el fondo del pozo. Más bajo no se puede caer.

Puede parecer una tontería que el 6 de agosto haya sido designado 'Día mundial de mover los dedos de los pies' pero algo de razón tiene la persona a la que le ocurrió la idea. Esta parte de nuestro cuerpo, compuesta por 26 huesos, 33 articulaciones y más de cien tendones, músculos y ligamentos, es una obra de ingeniería a la que no dedicamos los cuidados que necesita. Solo nos acordamos de ellos cuando nos duelen, el resto del tiempo los tenemos abandonados.

El verano es una oportunidad única para mover los dedos y dar así una alegría a nuestros pies. Las sandalias los liberan de las agobiantes estrecheces de los zapatos y la playa o el césped nos ofrecen una superficie perfecta para caminar descalzos, una actividad que, si se mira bien por dónde se pisa, ofrece muchos beneficios.

Caminar descalzo por la playa, la hierba o en casa es beneficioso

Según los especialistas, andar descalzo ayuda a combatir los dolores de espalda, alivia la rigidez muscular del cuello, mejora la circulación y previene las varices. La hierba y la arena de la playa son las mejores superficies para andar con los pies como Dios los trajo al mundo, aunque tampoco hay que desdeñar hacerlo en el hogar. El caso es darles algo de libertad, que se la tienen ganada.

No hay que esperar a cada 6 de agosto para mover los dedos ni al verano para liberarlos de sus prisiones. A falta de arena o hierba, quitarse los zapatos al volver a casa del trabajo y caminar descalzos por el piso es un hábito que recomiendan los podólogos siempre que el piso no esté muy frío y que no lo hagamos de manera constante. Al liberar nuestras más bajas extremidades, preferiblemente sobre moqueta o madera, logramos reducir la sensación de pesadez después de una larga jornada laboral, fortalecemos la estructura de nuestros pies, corregimos malas posturas, aliviamos posibles dolores reumáticos, relajamos la zona de los talones y evitamos problemas de sudoración excesiva. Todo son ventajas y, sin embargo, tendemos a hacer lo contrario. En lugar de ayudarlos, sometemos a nuestros sufridos compañeros de andadura a crueles y sofisticados tormentos.

Invento letal

El más conocido son los tacones altos, ese letal invento de la moda ideado para llenar las consultas de los podólogos. Andar sobre este tipo de calzado desplaza el cuerpo hacia delante y obliga a los dedos y al antepié a soportar todo el peso, provocando dolor y daño en estas extremidades. Cuanto más altos sean los tacones más peligros habrá de malformaciones como juanetes, durezas o dedos de martillo. Y cuanto más estrechos, más riesgos de esguinces o fracturas por un mal paso. A estos inconvenientes se les unen problemas circulatorios, dolores lumbares o artrosis, todo un catálogo al que se le ha sumado en los últimos años la cirugía Cenicienta.

Es una moda que se basa en una premisa: si mis pies no caben en el zapato, hagamos que entren. En Estados Unidos un creciente número de mujeres se someten a operaciones quirúrgicas para acortar los dedos de sus pies hasta que tengan varias tallas menos. También hay quien se inyecta bótox en los dedos y en las plantas para que actúen como almohadilla y disminuyan el dolor de los zapatos. Todo por un par de tacones. Si los pies pudieran, tal día como hoy saldrían de manifestación para reclamar su independencia. Bien pensado, se la merecen.

Delicadeza. Cada pie tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. Es un complejo mecanismo que tiene muchos enemigos. Sus problemas comunes son juanetes, callos y durezas, verrugas plantares o pie plano.

Cuidados. Debemos lavar los pies todos los días con agua tibia, mantenerlos secos dentro de un calzado cómodo y cortar las uñas en línea recta.