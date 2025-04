En busca de voluntarios para 'cazar' los cantos de las aves de la noche

A Emilio no le duelen prendas llegar del trabajo casi al anochecer, cambiarse de ropa, abrigarse bien, meter un termo de caldito caliente en la ... mochila y lanzarse al bosque a escuchar el canto de las aves nocturnas. Emilio es uno de los voluntarios del programa Noctua que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) pone en marcha cada primero de diciembre para contar rapaces nocturnas y aportar datos que ayudan al seguimiento de estas poblaciones tan desconocidas en España. El Noctua, que cumple 25 años, ha permitido testar la 'salud' de estas discretas criaturas de la noche y detectar, por ejemplo, el descenso de especies como la lechuza común, el autillo europeo, el mochuelo, el enigmático chotacabras cuellirojo o el alcaraván; y el aumento, en cambio, del búho real, el búho chico y el cárabo.

En estos cinco lustros, dos mil voluntarios han escudriñado las horas últimas del campo a la caza de los cantos de las aves nocturnas, y gracias a sus anotaciones se han recopilado 55.000 registros que «han ayudado a conocer la dinámica de sus poblaciones a lo largo del tiempo, su estado de conservación y la situación de sus hábitats», explica Virginia Escandell, coordinadora del Noctua.

A partir del 1 de diciembre y hasta finales de junio, se reactiva este programa que año tras año no deja de sumar discípulos. La última campaña reunió a 400 participantes. El perfil es «un poco de todo», pero hay más hombres que mujeres y generalmente son mayores de 30 años, «aunque empieza a ver un movimiento de gente joven que tiene curiosidad por las aves», cuentan desde SEO. Y sobre todo hay un buen número de jubilados «que son los que más disfrutan con las salidas al campo» aunque a veces toque hacerlo a horas algo intempestivas, pero que también tienen su encanto.

Arriba, una lechuza, una de las especies en declive. Y abajo, un búho real, a la izquierda, y un búho chico, a la derecha cuyas poblaciones en España van en ascenso. Gabi Sierra-Matteo Photos-SEO/Birdlife

Ahora la Sociedad de Ornitología hace su particular 'canto' de reclamo para reforzarlo en toda España con nuevos colaboradores que se animen a abrazar la noche en plena naturaleza. «En diciembre y enero los seguimientos se centran en los búhos reales que empiezan su celo y tienen un canto muy fuerte. También los búhos chicos y los cárabos son fáciles de escuchar en invierno», cuenta Emilio, voluntario de Noctua y técnico del área de SEO que hace los seguimientos de aves con la colaboración ciudadana.

Fáciles de identificar

Los participantes, que se pueden inscribir en la web de la ONG, eligen la zona que más les convenga por su lugar de residencia, a la que tendrán que ir tres veces entre diciembre y junio. SEO les proporciona unas cuadrículas del área y a partir de ahí cada uno diseña su propio recorrido. Tienen que detenerse en cinco lugares distintos separados por al menos 1.500 metros. Son las estaciones de escucha y en cada una hay que aguzar el oído durante diez minutos apuntando en una 'app' los sonidos, la especie y el número de contactos. Diez minutos de escucha y a otra estación, y así sucesivamente. En total 50 minutos sin contar los desplazamientos entre los cinco puntos. Y si se oyen grillos, también se registran sus cantos pues forman parte de la dieta de las aves y ayuda a los responsables de SEO a comprender si hay un descenso de las poblaciones de ciertas especies.

Para los no familiarizados con los reclamos en la plataforma Avefy de la web se puede escuchar su canto. «Aprender las llamadas de las especies nocturnas es bastante fácil», dice Emilio, que propone salir al anochecer que es cuando las rapaces nocturnas se empiezan a activar. «Una buena hora de salida puede ser entre las seis y las siete de la tarde, de modo que si el lugar no está muy alejado, se puede estar de vuelta en casa sobre las nueve o diez y no tener que trasnochar a horas intempestivas», relata Emilio.

A él, en concreto, le gusta el sonido del autillo, muy reconocible porque recuerda al sónar de uno de esos submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Ese característico tiuu-tiuu-tiuu aflautado se puede escuchar tirando hacia el mes de marzo, cuando la más pequeña de nuestras rapaces nocturnas rompe su habitual discreción para reproducirse. Fácil de oír en nuestros pueblos, pocos pueden presumir de haber visto a este pequeño búho que suele pasar inadvertido gracias al excelente camuflaje que le proporciona su plumaje. En todo caso, en el programa Noctua lo que 'puntúa' son los sonidos, «aunque a veces también hay aves nocturnas que se dejan ver y eso se apunta», explica Emilio. «Y si por alguna razón no escuchan nada, te aseguro que van a disfrutar de una experiencia inigualable, la del silencio de la noche en mitad del campo». Ventajas de que la noche, a veces, no diga ni pío.