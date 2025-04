Piden 30 años para dos policías locales por violar a una joven en Málaga

Piden la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Estepona

La Fiscalía pide 30 años de prisión para dos policías locales acusados de violar a una joven en Estepona y solicita que ambos la indemnicen «conjunta y solidariamente» con 30.000 euros. La acusación particular ejercida por la familia de la víctima, que está representada por la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente de Castro, suma tres años más de cárcel a la petición del fiscal y eleva la cifra a 120.000 euros por el carácter «especialmente degradante» de las supuestas agresiones sexuales y los padecimientos de la chica, que continúa en tratamiento psicológico. Y añade dos matices importantes en su escrito: solicitan que el Ayuntamiento de Estepona -los agentes trabajaban para esa plantilla- sea considerado responsable civil subsidiario, ya que los policías interceptaron a los jóvenes cuando estaban dentro de su horario laboral y posteriormente acudieron al apartamento donde ellos se alojaban vestidos con el uniforme oficial, según la denuncia. Y también instan a que se les imponga una orden de alejamiento durante 10 años.

El escrito de conclusiones provisionales coincide en general con el del fiscal, aunque la acusación particular agrega un presunto delito contra la salud pública al considerar que los agentes obligaron a la joven a consumir cocaína. No obstante, solicitan de forma subsidiaria que, en caso de no apreciarse los dos delitos de agresión sexual y el de salud pública, se consideren los delitos de abusos sexuales y otro de coacciones. Además, entiende la familia que concurre la circunstancia agravante de prevalimiento por el carácter de servidores públicos de los presuntos agresores. Tanto la abogada de la acusación particular como la Fiscalía han seguido la última corriente jurisprudencial del Supremo sobre delitos sexuales con múltiples actores. La doctrina del Alto Tribunal pasa por considerar a los acusados -en caso de probarse los hechos- autores del delito que cometen y cooperadores necesarios del que cometen los demás.