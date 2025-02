Las personas «que ven poquito pero no lo suficiente» piden más ayudas Los afectados de baja visión presentan un manifiesto ante el Congreso para que se les reconozca su discapacidad

Viernes, 10 de junio 2022

Ven un poquito, pero no lo suficiente. Pueden hacer algunas cosas, pero otras les cuesta «muchísimo». Son los miles de hombres y mujeres con baja visión en nuestro país, una discapacidad que apenas está contemplada por las instituciones en España. Como ellos dicen, «la ceguera la cubre la ONCE, pero la baja visión no». Por eso, estas personas con una visión residual del 10 al 30% han elaborado un manifiesto en el que reclaman más ayudas. Acaban de presentar el texto en el Congreso de los Diputados. «Pretendemos que dentro de las discapacidades no seamos los excluidos», apuntan los afectados por la condición de baja visión.

En el manifiesto por la defensa de los derechos de las personas con baja visión presentado en la Carrera de San Jerónimo reclaman que el Estado cubra sus necesidades para la inclusión social. En este sentido, piden la creación de servicios de rehabilitación visual fundamentalmente para aquellas personas que no son susceptibles de ser afiliadas a la ONCE y tienen baja visión, así como que se mejore la accesibilidad a los bienes, servicios y sociedad de la comunicación, y que en todo el territorio nacional, se activen subvenciones para la compra de productos de apoyo habida cuenta de que en la mayoría de las Comunidades Autónomas «no está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud». Proponen, por cierto, que en estos productos se aplique un IVA reducido del 4%.

Mujeres vulnerables

También se dirigen al sistema judicial para que tenga en cuenta que las mujeres víctimas de violencia con baja visión «tienen añadido un factor de vulnerabilidad y riesgo por su discapacidad», y también se dirigen a las Juntas Electorales para que exista el voto accesible para personas con discapacidad visual que no lean en Braille. Reclaman, igualmente, «que se apruebe un plan intersectorial de salud visual, con un enfoque sociosanitario y preventivo, potenciándose la investigación y la mejora de la atención sociosanitaria». En este sentido, recuerdan que aunque acaba de aprobarse la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, las personas con discapacidad visual y las que tienen baja visión «no disponen de programas, centros, servicios ni ayudas para su plena inclusión social y para una atención integral de su salud».

