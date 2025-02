El agresor de Rajoy irrumpe en la redacción de La Voz y acuchilla a un periodista

Mateo Balín Madrid Viernes, 14 de julio 2023, 16:26 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

El menor que el 16 de diciembre de 2015 agredió al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en otra campaña electoral entonces, irrumpió a las 14:00 horas de este viernes en la delegación de La Voz de Galicia en Pontevedra y atacó con un cuchillo al periodista Alfredo López Penide, que sufrió heridas superficiales en una mano -tuvo que recibir diez puntos de sutura- y en el pecho, de las que fue tratado en el Hospital Montecelo.

En declaraciones a este periódico, el redactor confirmó que se encontraba bien pese al susto, asimilando un ataque que ha causado una «gran consternación y temor» entre sus compañeros. Rápidamente la prensa gallega y generalista se hizo eco de la noticia condenando la agresión y deseando la pronta recuperación de su compañero de profesión.

El autor del ataque es Andrés de Vicente Fuentes, alias 'Capi', de 25 años, quien se presentó en la delegación de la calle Rosalía de Castro y, bastante alterado y «fuera de sí», empezó a golpear con un rodillo ordenadores y otros efectos mientras gritaba que su actuación respondía a la publicación hace dos días en el periódico de esta noticia: «Condenado por otra agresión en Orense el joven que le pegó un puñetazo a Mariano Rajoy».

En las instalaciones se encontraban dos personas, una trabajadora de administración y el redactor, que consiguió escapar corriendo. «De repente escuché gritos y vi cómo alguien estaba golpeando ordenadores y otros enseres. Cuando me acerqué el chico se abalanzó sobre mí de buenas a primeras. Me zafé como pude. No me conocía de nada y yo no lo identifiqué, pero luego supe que era quien agredió a Rajoy», explicó López Penide desde el hospital.

Finalmente la Policía, alertada por los hechos, redujo al agresor en la calle, que se resistió a ser detenido. Para ello fue necesaria la intervención de seis agentes. Una vez detenido, el agresor fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, según La Voz. «No creo que viniera a por mí como venganza. Es verdad que yo hace años escribí informaciones sobre él, pero han pasado mucho tiempo de eso», añadió López Penide.

Andrés de Vicente fue la persona que, con 17 años, fue a pedirle una foto a Rajoy, entonces candidato del PP a la reelección mientras paseaba por el centro de Pontevedra durante la campaña de 2015. En ese momento le lanzó un puñetazo en la cara. El Juzgado de Menores de Pontevedra le condenó a dos años de internamiento en régimen cerrado como autor de un delito de atentado a la autoridad, con el agravante de haberlo cometido con intimidación.

Pero su historial delictivo no acabó ahí. Cuatro años después, en 2019, fue detenido por golpear al coordinador de Vox de Pontevedra, Juan Manuel Rosales, en una mesa informativa tras un incidente con unos petardos. Aquel caso se cerró con un acuerdo extrajudicial, aunque un juzgado le condenó por lesiones, por lo que se aplicó en este caso la agravante de reincidencia.

Juicio hace dos días

En el año 2020 volvió a ser detenido por agentes de Policía Nacional, que le atribuyeron haber agredido a un cliente de un bar de Ourense tras un desafortunado «intercambio de impresiones» entre ambos. Hace dos días fue juzgado por esta agresión y admitió los hechos, aceptando la condena pactada por las partes. En ella se ha tenido en cuenta, como circunstancia atenuante, que el acusado padecía una alteración psíquica que afectaba a sus capacidades.

Así las cosas, tendrá que abonar a la justicia una multa de 540 euros como autor de un delito de lesiones, a lo que sumará el abono de otros 90 euros por las amenazas, tipificadas como leves, que profirió aquel día. Quedó acreditado que tras golpear en la cabeza al cliente del local con el que había tenido el desencuentro el acusado se dirigió a los presentes con estas palabras: «Vais a morir todos». También se sentenció que, en concepto de responsabilidad civil, indemnizara al perjudicado con 2.050 euros. Los pormenores de esta noticia están detrás del ataque de este viernes.