¿Me corresponde pensión de viudedad si estoy divorciado?

La pensión de viudedad es un importante beneficio económico destinado a brindar apoyo a las personas que han perdido a su cónyuge. En España, este derecho también se extiende a aquellos que se han divorciado. A través de la pensión de viudedad, se busca proporcionar estabilidad financiera a las personas divorciadas que dependían económicamente de su ex pareja. Se reconoce la pensión de viudedad a los separados legalmente, divorciados o a quienes su matrimonio fue declarado nulo, al fallecimiento de su excónyuge, pero siempre que cumplan los siguientes requisitos.

En casos de separación o divorcio, la pensión de viudedad requiere que las personas dispongan de una pensión compensatoria según el artículo 97 del Código Civil. Sin embargo, si el cónyuge fallece, la pensión compensatoria se elimina. No obstante, el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las mujeres que no tienen pensión compensatoria pero han sido víctimas de violencia de género pueden acceder a la pensión de viudedad.

Si solo hay un beneficiario con derecho a pensión, se otorga la cuantía íntegra según la Seguridad Social. En caso de que haya varios beneficiarios con derecho a pensión debido a un divorcio, la pensión se reconocerá proporcionalmente al tiempo vivido con el fallecido, garantizando al menos el 40% para el cónyuge o superviviente de una pareja de hecho con derecho a la pensión de viudedad. Límite máximo: a partir de 01-01-2010, la cuantía de la pensión de viudedad no puede ser superior a la pensión compensatoria. Si fuera superior, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de ésta última.

Cuando se trate de separados o divorciados no acreedores de pensión compensatoria, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

La persona fallecida causa una pensión de viudedad si:

- Estaba dado de alta en el régimen general o en una situación asimilada, siempre que hubiera cotizado al menos 500 días en los cinco años anteriores. Si ya no estaba de alta, debería tener un período mínimo de cotización de 15 años. En este caso, no se exige periodo mínimo de cotización si el fallecimiento ha sido por accidente, de trabajo o no, o por enfermedad profesional.

- Era perceptor de una pensión de jubilación contributiva, o tenía derecho a ella en el momento de fallecer sin haberla solicitado.

- Era pensionista por una incapacidad permanente.

- Tenía derecho al subsidio por IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia y cumplía el periodo de cotización necesario en esos casos.

La pareja tiene derecho a pensión de viudedad si:

- Era cónyuge del fallecido y existen hijos comunes o, de no existir, si el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del fallecimiento. En caso contrario, aún puedo percibir una prestación temporal de viudedad.

- Estaba divorciado/a o separado/a judicialmente del fallecido y estaba percibiendo una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento. Para el caso de separaciones o divorcios anteriores al 1 de enero de 2008 no hace falta ser acreedor de la pensión compensatoria si no han pasado diez años entre la separación y el fallecimiento, y además si existen hijos comunes, o tiene más de 50 años.

Desde el 1 de enero de 2013, también tienen derecho a pensión de viudedad, sin necesidad de ser perceptor de pensión complementaria, los mayores de 65 años que no tenga derecho a tener otra pensión y cuyo matrimonio haya sido de más de 15 años.

- Era pareja de hecho del fallecido, inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente al menos dos años antes del fallecimiento. Es necesario acreditar una convivencia estable durante los cinco años anteriores al deceso, y que, durante esos cinco años, ninguno de los dos estaba casado ni separado de otra persona.

Además, los ingresos del sobreviviente durante el año natural anterior al fallecimiento no han debido alcanzar el 50% de la suma de los propios más los del fallecido, o el 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

