«Pensar todo el día en comida es agotador»

Cuenta que de niño jugaba a recrear en casa las recetas que Elena Santonja preparaba en el programa de televisión 'Con las manos en la ... masa'. Y que antes de que su madre le pillara se lo comía todo para después no quedarse sin cenar. Porque su apetito, admite, siempre fue voraz. Por eso, tras ejercer como fotógrafo, diseñador y repartidor de publicidad, comercial, profesor de autoescuela, de música y locutor de radio, no podía haber encontrado un trabajo mejor que el de youtuber gastronómico y probador de comidas. César González, más conocido como Sezar Blue, lleva años recorriendo gran parte de nuestro país y del extranjero buscando restaurantes peculiares, caros o con menús abundantes. Y ganando peso. «He engordado 20 kilos», confiesa este creador de contenido, que una Nochevieja no dudó en sustituir las tradicionales doce uvas por doce croquetas contundentes.

Haciendo gala de su independencia, «porque siempre pago de mi bolsillo lo que como», Blue se niega a hacer una crítica destructiva de los locales que visita. «Mi labor no es juzgar», defiende el influencer madrileño, que suma 450.000 seguidores en Youtube y 125.000 en Instagram y graba un par de vídeos por semana.

Lunes

08.00 horas.. Haya vídeo o no, me levanto todos los días a las ocho. Dedico a mi trabajo mi vida entera; aunque suene raro, es la verdad. Es un trabajo pasional y vocacional y cuando esas palabras van de la mano te pasas el día haciendo todo lo posible para realizarte al máximo. Y eso que dedicarme a esto fue algo casi inesperado. No lo iba buscando. Realmente mis primeros vídeos fueron de música, tocando la guitarra allá por el año 2005. Poca gente los veía, y enseguida lo dejé. Después me puse a hacer de fotografía y casi nadie los veía tampoco, hasta que un día decidí hacer un vídeo con una ración de comida militar que me habían regalado y pasé de tener 200 a 30.000 visitas. Entonces pensé: «¡hay que hacer vídeos comiendo!». En unos meses perfeccioné la estructura, la grabación y la edición. Y como cada vez se me daba mejor dije: ¿por qué no lo dejo todo para dedicarme durante un año a Youtube? Pensé que si en ese tiempo conseguía ganar al menos 1.000 euros al mes me dedicaría por completo a este trabajo. Y lo logré.

09.30 horas. Desayuno y voy al gimnasio. Después empezamos a grabar. Y no hay más descanso que el tiempo que paso con mi familia o durmiendo, y en ambos casos siempre es menor tiempo del que merecen.

Martes

11.00 horas. Organizar un vídeo es una tarea compleja que siempre empieza por seleccionar el restaurante. Una vez elegido, con frecuencia toca organizar un viaje, reservar el hotel, desplazarme hasta el lugar, hacer toda la grabación, editar el vídeo y publicarlo. Para hacer dos vídeos a la semana empleo más de cinco jornadas laborales, un mínimo de nueve horas diarias. No hay fiestas, ni puentes, ni vacaciones.

13.30 horas. Cuando tengo tiempo me gusta cocinar. La paella es mi plato preferido, aunque debo matizar que mi comida favorita es el pan. No es una comida en sí, pero es lo más. Cocinar es una necesidad para muchos. Para mí es una medicina, tanto por la parte terapéutica que tiene tomar comida casera, sana y natural, como por la necesidad de distraerme de mis quehaceres diarios, cosa que la cocina me permite, ya que me hace olvidarme de todo para concentrarme en la receta que estoy preparando. No tengo una especialidad, lo que sucede es que a menudo me obsesiono con una receta y la repito tantas veces que al final termino convirtiéndome casi en un experto en ella.

Miércoles

14.00 horas. Me gusta buscar restaurantes que ofrecen comida tradicional cocinada al estilo tradicional, más que basarme en comida de tendencia simplemente por el hecho de que sea viral en redes sociales. Me gusta hacer todo lo posible por preservar nuestra gastronomía, aunque de vez en cuando publico vídeos en restaurantes de alta cocina y de cocina internacional.

«Con lo que gano en Youtube tengo dinero más que suficiente para no tener que renunciar a nada en mi vida»

20.00 horas. A la hora de montar un vídeo cada influencer tiene su estilo. Yo trato de publicar vídeos de restaurantes que realmente puedo recomendar. No suelo sobrepasar ciertas barreras, no soy valiente. Por ejemplo nunca sacaría un vídeo haciendo una crítica muy dura y llamativa a un restaurante a cambio de tener muchas visitas.

Jueves

12.00 horas. Mi trabajo me obliga a viajar constantemente. Pero me permite vivir bien, sin publicidad encubierta en los vídeos y pagando de mi bolsillo en los restaurantes. El problema es que es muy difícil poner límite a la ambición de ganar cada vez más dinero, y entiendo que para mucha gente es muy importante crecer a nivel económico. Yo hace mucho tiempo que dejé de darle importancia al dinero. Creo que lo importante es lo que puedas vivir cada día más que acumular dinero en el banco. Suelo gastarme casi todo lo que gano y disfrutar hasta el último céntimo, y no tengo vicios ni necesidad de ganar más. Con lo que gano ahora mismo en Youtube tengo dinero más que suficiente para no tener que renunciar a nada en mi vida.

22.00 horas. Hay días que me salto la cena. Cuando grabo un vídeo no suelo comer nada durante 24 horas.

24.00 horas. Acabo reventado. Me voy a la cama.

Viernes

14.00 horas. Comer no cansa, lo hacemos cada día. Lo que es agotador es pensar todo el día en comida, en lugares en los que me gustaría comer, en desplazarte, montarlo todo... Pero es muy divertido.

20.00 horas. Me cuesta mucho desconectar. Es uno de los problemas que tengo, porque soy adicto al trabajo. Mi familia no lo lleva del todo bien. Mi madre y mi hermano deben estar ya aburridos de que cada vez que salimos por ahí esté con el móvil grabando 'stories' o directamente un vídeo. Pero es mi chica la que se lleva la parte más dura de aguantarme, ya que buena parte de mis conversaciones con ella son de comida, de algún vídeo nuevo, alguna receta que quiero hacer... Cuando por fin desconecto toco la guitarra o veo cosas de coches.