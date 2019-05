Patrón de limpieza Voluntarios sacan desechos del agua desde una barca. Abajo, niños recogiendo plástico de una playa. A la derecha, la flota de las 52 Super Series con el spi desplegado en aguas de Menorca. :: Max RanchiNico Martínez / / Las 52 Super Series apuestan por un modelo de regatas sostenible. El plástico está prohibido y limpian playas y fondos de pantalanes de las cinco sedes por las que pasan. Lo acaban de hacer en Menorca FERNANDO MIÑANA Domingo, 26 mayo 2019, 08:47

En Mahón no hay semáforos. Bueno, mentira; hay uno y los vecinos de la capital de Menorca, donde primero ven el sol en toda España, se refieren a él como 'El Semáforo', aunque en realidad es una señal luminosa en ámbar que parpadea a la salida de los autobuses. No les hacen falta. El tráfico, muy tranquilo de otoño a primavera, se regula gracias a la abundancia de pasos de cebra y pequeñas rotondas. Pero, sobre todo, por el carácter de los menorquines, que transitan por la vida a otra velocidad, con una pausa y una parsimonia asombrosas.

No es su único distintivo. «El menorquín tiene una gran sensibilidad por cuidar y proteger el medio ambiente en la isla. Menorca ya era ecologista cuando aún no se había empezado a hablar de ecología en España», apunta Irene Estaún, directora insular de la Reserva de la Biosfera. Lo cuenta para explicar que Menorca -la Unesco la declaró Reserva de la Biosfera en 1993- solo acoge eventos deportivos que sean al aire libre y que estén en comunión con la naturaleza. El pasado fin de semana, su célebre y pujante 'Camí de cavalls', una ruta que recorre el perímetro de la isla a caballo a través de caminos rurales y que recientemente le ha abierto la puerta, en un segmento de cien kilómetros, a los corredores. O esta semana, la primera parada de las 52 Super Series, el circuito de regatas más importante del mundo, que este año pasará también por Puerto Sherry (Cádiz), Cascais (Portugal), Puerto Portals (Mallorca) y Porto Cervo (Italia).

El circuito cuenta con el apoyo de 11th Hour Racing, una asociación creada por los dueños de Google para trabajar con la comunidad de la vela y las industrias marítimas en el objetivo común de promover soluciones y prácticas que protejan y restauren la salud de nuestros océanos. Espoleado por ellos, Lars Böcking, director de Sostenibilidad de 52 Super Series, traza las líneas para que el circuito sea lo más ecológico posible. Lars tiene 53 años, el pelo muy blanco y la tez muy morena. De esa mezcla emergen unos ojos azules que a veces son duros y a veces, divertidos. Siempre le ha gustado la naturaleza y ahora, con tres hijos -el menor, de 9 años-, siente la responsabilidad de hacer algo por mejorar un planeta que en 2050, si no lo revertimos con urgencia, «tendrá más plásticos que peces en el mar».

Lars Böcking, alemán de Düsseldorf, le ha declarado la guerra al plástico. Cada persona vinculada con la regata, empezando por los navegantes y acabando por la organización, recibe un bidón, como un termo, para ir reponiendo el agua en ese recipiente -a la entrada del pantalán hay un tanque donde abastecerse de agua las 24 horas del día-. «El año pasado, usando el filtro de agua, hemos evitado casi 50.000 botellas de plástico de medio litro. Y eso es mucho», presume.

Lars llegó a España en 2004. Su agencia de marketing deportivo fue contratada por los sudafricanos del 'Shosholoza', el primer equipo africano de la historia que participó en la Copa América, y, quince años después, sigue en Valencia. La sostenibilidad no es su oficio; es una convicción. El alemán conduce un coche eléctrico, metió en casa un filtro de agua, no usa bolsas de plástico... Y extiende sus dominios al circuito de la vela, donde se esmera en hacer calar una idea: que lo prioritario no es el reciclaje, ni reducir el consumo de plástico, ni reutilizarlo. Lo más importante, dice, es rechazarlo; no llegar a utilizarlo. Es la forma más efectiva de reducir su huella.

A pesar de la alarma que azuza las conciencias de todo el mundo porque el plástico está arrasando el planeta, quiere ser optimista. «En España, el 80% está preocupado por el cambio climático», expone Lars. El problema es que no les llega la información de lo acuciante del asunto y que todavía impera la creencia de que es el Estado el que debe encargarse de hacer frente a esta amenaza, «cuando somos nosotros los primeros implicados, llevándonos una bolsa de tela al mercado, no cogiendo el coche para ir cerca de casa... y muchas cosas más que están en nuestra mano».

Y en su mano está que las regatas sean más sostenibles y, de paso, sirvan de ejemplo a la sociedad. Por ello organizan lo que llaman un 'beach clean-up', una jornada de limpieza de una playa. «Hicimos una en Miami en la que nos llevamos casi 200 kilos de basura. Había muchas colillas, que tardan 50 años en degradarse». También aprovechan que los once equipos de las 52 Super Series tienen buzos encargados del mantenimiento de los bajos de las embarcaciones para limpiar los fondos del pantalán en cada sede. Una acción que suele acabar casi siempre sacando del agua algún neumático y baterías de coche. Para cepillar las playas le gusta contar con la colaboración de algunos niños. «Porque ellos tienen mucha influencia en las familias y el poder de enseñar a sus padres que está mal tirar el plástico».

«Somos pioneros»

Pepe Ribes estuvo considerado durante años el mejor proa del mundo. Ahora es el capitán del 'Platoon', el equipo alemán que terminó segundo en 2018. El regatista de Benissa (Alicante) baja del barco con su gorra del Valencia CF bien calada y su bidón metálico en la mano. Está algo excitado porque acaba de comenzar el circuito náutico y porque mañana su Valencia del alma juega la final de la Copa del Rey, un partido que verá rodeado de amigos regatistas aficionados del Barça. Ribes es uno de los que se implica con la filosofía que predica Böcking. «Nosotros llevamos una planta potabilizadora y ya hace años que dejamos de comprar agua embotellada. También hemos dejado de utilizar la comida envuelta en plástico y ahora la llevamos en unos 'tupper' que usamos cada día, como los cubiertos, que ya no son de plástico tampoco. Usamos jabones biodegradables para limpiar el barco...», enumera Ribes convencido.

Lars Böcking Responsable de sostenibilidad del circuito «El año pasado evitamos el uso de 50.000 botellas de agua de plástico»

Agustín Zulueta CEO Super Series «En 2014, cuando hablamos de prohibir el plástico, nos miraron raro»

Pepe Ribes Capitán 'Platoon' «Ahora usamos unos jabones biodegradables para limpiar el barco»

Muchos compañeros van del hotel al pantalán con un monopatín eléctrico. Otros prefieren la bicicleta y, antes de recluirse en las estrecheces de los TP52, los barcos de fibra de carbono que se fabrican a mano, capa a capa, en algunos casos en astilleros españoles, se dan un garbeo por el asfalto que discurre en paralelo al embarcadero de Mahón, el puerto natural más grande de Europa, un fiordo imponente de seis kilómetros de longitud. Como Agustín Zulueta, que fue navegante, director de equipo y ahora es el director ejecutivo del circuito. El guipuzcoano se levanta cada mañana a las seis para salir a pedalear. Esté donde esté. Pese a que cambió el barco por la oficina, se mantiene en forma y hace unos días ascendió el Mont Blanc.

Zulueta, que nació en San Sebastián hace 50 años, tomó el testigo de la Med Cup cuando Audi retiró su patrocinio y tres armadores -Doug DeVos, Alberto Roemmers y Niklas Zennström- se quedaron el formato. Porque las Super Series es una competición de multimillonarios. Algunos, como Hasso Plattner, el hombre que inventó el conocido sistema informático SAP para organizar y optimizar todo lo que haga una empresa, hasta se dan el capricho de comprar dos barcos. Uno para él y otro para su hija Tina. Y encima se apropia del nombre ('Phoenix') que ideó su anterior dueño, un armador brasileño que eligió Fénix después de haberse arruinado, y resurgido, en repetidas ocasiones.

Zulueta, hijo del dueño de una náutica, acopló el nuevo circuito a regatas que ya exitían. «Pero cuando se consolidó la flota ya pudimos crear nuestras propias competiciones y empezar a vendernos como producto. Eso nos llevó tres veces a regatear en Estados Unidos y en 2020 iremos por primera vez al continente africano, a Ciudad del Cabo». Aunque al guipuzcoano se le resiste la presencia de un equipo español en su prestigioso circuito de regatas. «Sí, nos falta uno. Desgraciadamente, ya pasaron los buenos tiempos en los que había cinco equipos. Entonces era innegable que el rey Juan Carlos era un atractivo para el resto de armadores», explica Zulueta, otro militante de la causa de la sostenibilidad. «Somos pioneros en este sentido. Desde el principio tuvimos esa inquietud por cuidar el medio ambiente -puntualiza-. Y en 2014, cuando hablamos de prohibir el plástico, nos miraron con cara rara».

Ahora ya nadie pone cara de extrañeza: ahora cada equipo tiene un responsable de sostenibilidad. En todas las regatas se reúnen con Lars Böcking al final de una de las jornadas. En Menorca se sientan a la mesa del Club Marítimo de Mahón con cervezas tiradas en vasos de vidrio y pomadas -un cóctel típico de Menorca con limón granizado y Xoriguer, la ginebra de la isla- servidas en vasos de cartón. Y ahí hacen un repaso a sus avances y escuchan las consignas de la organización, preocupada por no dejar una huella sucia en un paraíso como Menorca, como en los tiempos en los que se limpiaban las embarcaciones con Fairy sin reparar en el daño al ecosistema.

Mientras, en el embarcadero, un hombre baja de uno de los barcos con una lata vacía de Coca-Cola en la mano. La lleva aplastada y camina presuroso hacia el contenedor de envases más próximo. Parece que le dé hasta vergüenza. Es la nueva era, la de las regatas sostenibles, como las del circuito 52 Super Series. Un patrón de limpieza.