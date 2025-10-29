Patrick, el hijo de Samanta Vallejo-Nágera, se postula como el nuevo delantero del CD Badajoz Así se lo pedía Patrick a su tío Colate en un vídeo para el TikTok de su madre que se ha vuelto viral

Judith Rueda Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:13

Tras el nombramiento de Nicolás Vallejo-Nágera como nuevo presidente del CD Badajoz, tras la sorpresiva renuncia de María Bernabé, se ha hecho viral un vídeo en TikTok. En este vídeo publicado en la cuenta de Samantha se puede a ver a Colate junto con su sobrino, explicando como quiere ser en el equipo de fútbol de su tío,«quiero ser delantero» decía Patrick, a quienes todavía muchos conocen como Roscón, a la cámara.

«Quiero ser el número 10» anunciaba a su madre y su tío. Ante esta petición Colate no se ha podido negar, mostrando también Samantha su alegría ante la noticia «que vas a ser futbolista, no me lo puedo creer», exclamaba Samantha mientras el su hijo abrazaba a Colate.

Este encantador vídeo ha alcanzado ya más de 15.000 me gusta además de cientos de comentarios que se debaten entre la alegría y la petición para que se vaya a sus equipos en lugar de al pacense.