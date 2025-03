'K pasa bro': Así han transformado el español de nuestros hijos la música latina y las redes sociales

Fermín Apezteguia Domingo, 15 de enero 2023, 14:02 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

<— haz scroll para leer la conversación en esta nueva jerga Bro: abreviatura de brother (hermano), usada para referirse a los amigos. Plis: del inglés, please. Por favor. Chinao: de chinarse, perder la paciencia, irritarse X: abreviatura de por, también se usa xq como por qué Estalquear: espiar, cotillear sobre alguien en redes sociales Sorry: del inglés, lo siento. Mood: estado de ánimo. Pana: amigo, compinche. Crus: del inglés crush, amor platónico, romántico Gym: gimnasio. Gostear: del inglés ghost (fantasma), no contestar a los mensajes o romper una relación sin despedirse ni dar la cara Fit: saludable, persona que se esfuerza por estar en forma. Cringe: grima, vergüenza ajena. Sunset: atardecer, puesta de sol Ok: correcto. La expresión equivalente en castellano a 'vale' Rayar(se): enfadarse o agobiarse. Influencer: líder de una red social o de otro canal de comunicación Cool: fantástico, 'guay' Random: aleatorio, impredecible. LOL: Lenguaje de redes sociales. Abreviatura de Laugh Out Loud (reirse de forma estridente). JA JA JA Kss: abreviatura de Kisses, besos AUX STEP FOR JS

Si está sentado a la mesa con sus hijos adolescentes y cree que hablan en otro idioma, no se agobie. Realmente, está en lo cierto. La actual jerga de la chavalería no tiene nada que ver con la que usted, sus padres o abuelos utilizaban a su misma edad. Aquel código secreto, la forma verbal de la ruptura y el inconformismo propios de la edad, se basaba en palabras que bien podían encontrarse en el diccionario, aunque con un significado completamente distinto. Tío, carroza, movida, mogollón... Quizás entonces lo más rompedor desde el punto de vista lingüístico fue llamar a alguien 'pinfloid', como sinónimo de raro o extravagante. Nada que ver con la jerga actual, que rompe con todas las normas conocidas. Si resulta casi imposible comprenderles es porque su lenguaje alternativo ya no se basa en las normas castellanas, sino en el inglés.

Las nuevas tecnologías y los actuales ritmos latinos y afroamericanos, como el rap, trap, hip hop y reguetón, están provocando la mayor transformación lingüística experimentada por el castellano, en tiempo. Educadores y lingüistas consultados por EL CORREO coinciden en que el problema del actual fenómeno no es tanto la transformación que está experimentando la lengua, como la pérdida de su riqueza lingüística. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua estima en un mínimo de 100.000 los vocablos diferentes del castellano, que podrían llegar hasta los 300.000 si se incluyen las distintas formas y sinónimos que las culturas latinoamericanas han introducido en él.

El inglés, en cambio, aunque más práctico desde el punto de vista de la economía del lenguaje, resulta bastante menos rico en vocabulario. Como consecuencia de esa mezcolanza interlingüística, los dos idiomas -o los tres en territorios bilingües, como es el caso de Euskadi- pierden identidad y riqueza para avanzar hacia un territorio común basado, por regla general, en las formas más vulgares de cada una de esas lenguas.

Lo sabe bien el profesor Simon Breden, doctor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto, bilingüe y formado como traductor de inglés. «La interferencia entre idiomas -explica- provoca que los estudiantes recurran con frecuencia a lo que se denominan 'falsos amigos'. Son palabras fonéticamente parecidas con significados del todo distintos en uno y otro idioma; y que se utilizan mal. Como 'carpet', que se usa como carpeta, cuando su significado real es alfombra».

Las canciones y series de televisión, que a menudo se ven en inglés con subtitulos en castellano «mal traducidos», contienen además multitud de giros y expresiones de la calle que conllevan, irremediablemente errores gramaticales y sintácticos. La jerga los da por buenos. El ejemplo más claro es el de sustituir la expresión 'want to' por wanna; o 'ain't' que viene a equivaler a, al menos, tres formas distintas del verbo ser/estar inglés (to be).

El término estrella entre los más jóvenes es, en este sentido 'bro', abreviatura de brother (hermano), que sería tanto como dar por bueno en castellano expresiones habladas del tipo de 'comprau' o 'llegao' en lugar de comprado o venido. A todo eso se une en el lenguaje escrito la ausencia casi total de signos de puntuación, exclamación o interrogación y el abuso de las abreviaturas, muchas inventadas. Quizás la mas popular sea la de poner xq? en lugar de ¿por qué?

La lista de términos 'espanglizados' y de uso recurrente entre los más jóvenes es larga. Lo dicho: lo suficiente como para pensar que uno se encuentra en otro mundo si asiste a una conversación entre adolescentes como la que se transcribe en estas páginas, en cuya elaboración ha colaborado Julen Elgeta, presidente de la asociación HETEL que reúne a 30 centros vascos de Formación Profesional. Un vistazo a las redes sociales de la chavalería permite hacerse una idea del asunto: cool, what the fuck!, estalkear, gostear, crush...

Otros términos Chill Emoción, tranquilo, broma...

Creepy Horripilante, siniestro.

Cute Cuco, de aspecto agradable.

Estar living Estar emocionado, feliz.

Hater De hate, odiar. Persona que está todo el día criticándolo todo, que parece odiar a todo el mundo.

Match Encendido. Hacer uno implica haber encontrado alguien compatible contigo, de tu perfil.

Shippear, shipeo Fantasear con la posible relación de dos personas.

Youtuber Generador de contenidos en la red de vídeos YouTube.

«Les oyes hablar y puede dar la impresión de que saben mucho inglés, pero no es así. Más bien todo lo contrario», reflexiona Elgeta. «Utilizan mucho anglicismo, pero luego son incapaces de relacionarse en ese idioma. No tienen ni idea. En nuestro modelo, existe la posibilidad de seguir parte de los estudios en un el extranjero, y en función del inglés les mandas a Holanda o a Italia. Las empresas los buscan porque están muy cualificados -explica el experto-, pero luego no dan el nivel de inglés».

Tampoco sus mayores, el resto de la sociedad, son el mejor ejemplo de cuidado de la lengua autóctona frente a la de los británicos. Podrían hacer una reunión, pero con frecuencia prefieren acudir a un 'meeting'. Y allí harán un 'brainstorming', que seguramente -como dirían sus hijos- resulta más 'cool' que la tradicional tormenta de ideas. Dan su conformidad con un 'ok' en lugar de un 'vale' y lo hacen a través de una app, que en buen castellano bien podría denominarse apm, aplicación para móvil.

Las instituciones tampoco parecen ayudar. A la Feria de Muestras de Bilbao, por ejemplo, se la llama Bilbao Exhibition Center; el material discográfico (folletos, libretos) hace tiempo que dejó de traducirse; y las instrucciones de los electrodomésticos llegan en un español tan penoso que casi es mejor leerlas en inglés. Y, además, al acoso escolar se le llama bullying; al reparto de un especáculo, el casting... «Se predica con el ejemplo», recuerda Simon Breden. «El sector de la traducción está bastante poco regulado, se permite mucha piratería y lo que se trabaja, se hace muy rápido, por poco dinero y mal».

La voz de las redes

Juan Hernández, 22 años, habla de política a sus 25.000 seguidores de Twitch, 30.000 de Twitter y 37.000 de TikTok bajo el sello de Anujbost. Canario afincado en Madrid, sostiene que la jerga con penetración inglesa que utilizan los jóvenes es una forma de identificarse como grupo. Les sirve para saberse miembros de una generación concreta con unas inquietudes determinadas. Nada más y nada menos. «Al hablar con alguien que no es de mi edad, como usted, no la uso. Simplemente, cambio de registro», explica.

¿Provocará la nueva jerga juvenil en el castellano la profunda transformación que se le sospecha? Anujbost no lo cree. «Nuestra lengua es fruto de muchas culturas. Una dominancia cultural es también riqueza cultura. Mi opinión es que muchas palabras y expresiones se quedarán y la mayoría desaparecerán». El especialista de la Universidad de Deusto, apunta al riesgo de que esta moda empobrezca las lenguas afectadas. Ya ha comenzado a hacerlo y, de hecho, lo ve en algunos trabajos que le entregan sus alumnos. Pero opta por la sensatez. «Aún es pronto., sólo el tiempo lo dirá», concluye.

