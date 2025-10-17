HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un Seat 600 en una concentración de coches clásicos en Plentzia (Vizcaya). Pankra Nieto

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

Se ha pasado en doce meses de 48.000 a 175.753 unidades registradas tras los cambios para simplificar y abaratar la inscripción de coches y motos con más de 30 años de antigüedad

J. A. G.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en el año que lleva en vigor el reglamento de la Dirección General de ... Tráfico (DGT) que simplifica y abarata los trámites de inscripción. En los últimos doce meses, se ha dado un enorme impulso al parque de clásicos al pasar de 48.000 unidades a 175.753. Tráfico considera histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación, y que se encuentre en estado original.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  6. 6

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  7. 7

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT